Proći će kao Samir: Đedović za Pink.rs izneo svoje predviđanje o Rajačićevom flertu sa Kačavendom, pa osuo drvlje i kamenje po Jeleni i Ivanu (VIDEO)

Kao i uvek, oštar na jeziku!

Pred samo gostovanje u emisiji ''Pitam za druga'' na Red tv-u, ekipa Pink.rs portala porazgovarala je sa Markom Đedovićem. On je prokomentarisao trenutno aktuelne događaje i ličnosti u ''Eliti 8''.

Tvoja svađa sa Asminom u emisiji ''REDakcija'' postala je jako viralna. Je l' ti se javljao Asmin posle onog sukoba?

- Jeste, ja s njim lično problem nemam, već s nekim njegovim postupcima. Poslao mi je neke poruke, ali nisam video šta je u pitanju. Mnogo sam umoran ovih dana.

Muvanje Rajačića i Kačavende, kako ti se to čini?

- Mislim da će on proći kao Samir. Ne misli da je to neka ljubav, Milena se malo zabavlja. Interesantno joj je i vraća Jeleni. Šokiralo me je to, dok nisam ukačio o čemu se radi. Ono veče je pokušai tri puta da je poljubi, čudo da ga nije odalamila.

Kako ti deluju Mateja i Aneli?

- Preslatki su mi, ali ne zanima me to preterano. Zanimljivi su mi, lepi i zgodni. Meni se to svidelo, čim sam video.

Čuli smo da je Jelena bila intimna sa Ivanom pre ulaska u "Elitu 8", kako ti to deluje?

- Oboje su mi ogavni, jezivi. On je očajnik, koji patetiše i kuka, a ona koja vaginalno manipuliše. Mislim da su s pomirili, ali nisu znali kako da saopšte. To je zabava za siromašne. Rajačić je fejk, sad je kao ljubomoran. Izloožio se on mnogo na rijaliti, imao je celo leto da pokaže tu ljubav.

Jelenu je počeo da muva Marko Zec.

- Što da ne? Dopisivali su se i napolju, to znam. Rajačić joj nije bio ni u planu. Ovim što su uradili su pokazali da su nula karakteri.

Autor: Nikola Žugić / Iva Stanković