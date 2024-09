Rešeta kao da sutra ne postoji: Slađa Poršelina žestoko udarila na Terzu, pa ponizila Jelenu i Ivana (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Nakon odgledanog priloga u kom je prikazan odnos Aneli Ahmić i Mateje Matijevića prethodnih dana, koji možete pogledati OVDE, voditeljka Ana Radulović upitala je Slađu Poršelinu da prokomentariše prilog:

- Moram da priznam da ove neke scene prvi put vidim, nisam detaljno ispratila, kada ih sada gledam, slatki su, prijaju jedno dugom. Volim kada se Aneli smeje, prošle sezone je bila baš uplakana, a Mateja joj definitivno prija, mlađi i slađi muškarac. Videću narednih meseci, ali bi joj moj savet bio da ostane sama i da ostane energija na prijateljstvu - rekla je Slađa, a onda je progovorila o situaciji između Terze i Sofije:

- Smatram da se Terza potpuno pogubio, zaboravio je na Milicu i bebu. Da se podsetimo da Terza ima veliki problem između ljubaznosti prema ženi i flerta. Sofija mi se jako dopala, lepa jedna žena, ne sumnjam da mu se svidela, Terza kada popije u utorak on ne vidi ništa, tako da je dobro da je prošlo samo sa srcem. Ne voli je, definitivno je ne voli, glupo je što pričam Milicu gotivim, to nije bila nikada ljubav nego samo navika u rijalitiju. Nemoguće toliko svega u rijalitiju i Milica je rekla da ih je samo beba vezala, koga samo beba veže tu nema sreće definitivno. Čula sam da je raskinula i skinula prsten, podržavam je u tome, to bi svaka žena uradila. Terza je još uvek nezreo, Milica je zrelija od njega dosta, beba živa zdrava i prava, ovo je šok za jednu trudnu ženu - rekla je Poršelina.

- Kako komentarišeš ovo između Jelene i Ivana - pitala je Ana.

- Nemaju kome. On nema kome, on je jedan ološ, jedna propalica koji nama uspešnima ima šta da priča, a on je kockar i njega žena prevari na televiziji. I on i dalje želi da bude sa tom ženom jer je on otpadak koga bi tako neka žena uzela. Hajde da nju ne uvredim, ona je neko ko mu je blizak, s kim si takav si, čim si mogla da budeš s njim toliko u braku ti si slična njemu. Ona je radodajka, kao uradila je grudi pa je sada neki drugi nivo. Jelena je bukvalno radodajka, ja sam to pričala u "Zadruzi 6" kada je Jelena njega varala sa fitnes instruktorom, imam druga koji je rekao da je bio i s*ks i sve. Oni su bili celu sezonu dok je Ivan bio u "Zadruzi 6", on je nju trenirao i u stanu i u teretani - rekla je Poršelina.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić