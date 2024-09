Bez dlake na jeziku!

Bivši učesnik "Zadruge 6", Zvezdan Slavnić progovorio je o Anđeli Đuričić, detaljima iz njihove veze, ali i o Mileni Kačavendi.

- Šta da kažem? Malo sam iznenađen ovim dešavanjima, nisam očekivao da ću da budem ovako uključen u taj projekat, iako nisam. Juče sam na RED televiziji, tako da sam tamo malo opširnije rekao o svemu tome...Iskreno, iznenadilo me je najviše što je uopšte počela sa mnom ceo taj rijaliti, jer kada je govorila: "To je moja najveća greška", sve što je izgovorila, baš zato sam i bio da demantujem te stvari. Ne sada da sam ja bio cvećka, ali to što je ona rekla to nije tačno i ne postoji, sve što je rekla ona je radila meni, a ne ja njoj, tu sam da kažem ono što jeste i da iznesem dokaze. Posle tog njenog raskida je ona mene uhodila, hajde neću da kažem uhodila, ali je tražila od mene taj razgovor - rekao je Zvezdan, a onda je otkrio zbog čega je izbegavao razgovor:

- Zbog toga što stvari koje je radila samko zarad mog poziva njoj, jednostavno nisu normalne po meni. Devojka se razišla sa mnom i želela je da budem u nekoj tajnoj vezi s njom. Ja sa 47 godina ne mogu da budem u tajnoj vezi stvarno, a po njenoj priči je to bilo zbog roditelja da pokaže njima da nije sa mnom. Znam da su joj roditelji udarili ozbiljan pritisak, svaki dan mi se žalila posle toga dok nismo prestali da se čujemo, to je zašto je htela da bude tajna...Imao sam naravno deo lepog mišljenja do trenutka dok nije počela da preti tužbama, jer je htela da napravi od mene nasilnika, jer očigledno to uz moj CV to lako ide. Kad su krenule tužbe, bio sam razočaran već. Moj otac je bio prisutan koji može da kaže da smo svako jutro bili nasmejani, ona je rekla da je fejkovala sve. Šta da kažem onda ja za sve to? Neću ja nju tužiti, nisam tužio prethodnu za sve ono što je izgovorila, ne pada mi na pamet, čak ne bih ni iznosio demante ali je sama ona to napravila, jer je rekla te stvari. Ja nemam zabranu prilaska i nisam bio u policiji, čak ću i da odem po papir da vide ljudi da od toga nema ništa - rekao je on.

- Kad bi mogao da vratim vreme i znam da je ovakva, verovatno ne, a da ne znam, desilo bi se isto

- Očekivalo se da će Kačavenda i Anđela biti u sukobu, da li si ti očekivao - pitala je Katarina.

- Ne mogu da kažem da sam očekivao, nisam razmišljao, ali to govori o njima. Ja sam skapirao da Kačavenda nema šta njoj da se izvini, ona ju je pljuvala, pa je pljuvala. Brzo će sve maske da padnu, to jako dugo traje...Ivan je rijaliti igrač, mislim da je ona njemu dala podršku, ali mu je verovatno intresantno, ali vidim da je ostali načinju što se tiče ponašanja. To je već rijaliti - rekao je Slavnić.

- Da li su te kontaktirali njeni roditelji da se razdvojite - pitala je Katarina.

- Ne, oni nisu ljudi imali kontakt sa mnom, kada je izašla nisu imali s njom kontakt, a kamoli sa mnom. Kada je ona pravila neke probleme i scene, našli smo na instagramu njenu sestru, ali se onda ona smirila, pa nismo hteli da kontaktiramo njenu sestru, jer je celo veče bila nepodnošljiva i pravila je scene. Pretila je nekim stvarima, da će da uradi sama sebi, svašta nešto je govorila, pokušavao sam celu noć da je smirim s drugaricom - rekao je Zvezdan.

- Postavljalo se pitanje za to cveće, da li si poslao, nisi - rekla je Katarina.

- Poslali smo priznanice. To je bio dan pred naših šest meseci, bila je jako tužna jer su joj svakodnevno vršili pritisak, naravno da su joj govorili da to nije trebalo da se dešava u "Zadruzi", vršili su pritisak da je odvoje od mene. Pozvali smo dole cvećaru i poslali smo to neko cveće i medveda, pisalo je: "Tu sam, Z"...Stvarno ne mogu da mislim ništa, ali me iskreno ne zanima da li me voli. Ja sam mislio da će tu da bude kraj, kao da je priča završena, a onda kada je krenulo sa tužbama...U ljubavi i u ratu je sve dozvoljeno, a u meni se ugasilo to kada smo izašli. Ona je tamo pokazivala ljubav, ja sam sve to ispoštovao, ja sam nju uzeo za ruku i otišao sam kući s njom kod mog oca. Bili smo sami, nismo imali pritisak, sada sam ja bio takav, a ona je bila nervozna od cele situacije. Trenutak kada je ona otišla i nije me pozvala da kaže: "Sada ćemo da se raziđemo, postaviću post zbog roditelja i sve to", ali ne, ona je uradila sve to perfidno i traži da budemo zajedno i tu mi je bio početak kraja - rekao je on.

- Kako bi reagovao da Anđela uplovi u vezu - pitala je Katarina.

- Ja bih bio najsrećniji, jer me tada verovatno ne bi spominjala zbog njea, ja se nadam. Valjda neću ja da budem krivac što je uplovila u vezu s nekim, a ja bih voleo da gledam to - rekao je Zvezdan.

- Šta bi prvo rekao Kačavendi, a šta Anđeli kada bi sada imao priliku - pitala je Katarina.

- Kad bi se pozdravljao rekao bih "zdravo" i prošao. Anđeli ne bih ništa rekao, za crnim stolom bih pričao s njom, a sa Milenom bih porazgovarao o nekim stvarima koje nije rekla tamo, ako bi imala želju da priča sa mnom, pitao bih je za neke stvari. Milena kao Milena je jako inteligentna, namazana žena, gradska, može Anu da nosi žednu preko vode i njena priča da je ona pala pod njen uticaj tek tako i da je sve to ona radila i da nije znala je meni smešna. Meni to uopšte ne pije vodu, tako da bih o tome krenuo da pričam i još par nekih stvari i kako je došlo do prekida prijateljstva gde je ona pričala o njoj - rekao je Slavnić.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić