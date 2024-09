ŠOK! Ništa od veze Aneli i Mateje, on priznao koliko mu smeta pominjanje Janjuša (VIDEO)

Mnogi nisu očekivali ovaj odgovor!

Aneli Ahmić i Mateja Matijević u radio-emisiji "Amnezija" priznali su da još uvek nisu u zvaničnoj vezi, ali da će provoditi vreme zajedno i bolje se upoznavati.

- Krenuli smo druženje, prijamo jedno drugom. Mi smo ušli u nešto. Ne znam da li smem da ozvaničim, ima učesnika koji će da riknu, nekoga će da opali srce - govorio je Mateja.

- Prošle sezone su svi govorili da sam folirant i da ne volim Janjuša, a sad da ga volim i da ga čekam. Šta je sad problem? Mene to više ne interesuje. Ja sam govorila kad me je interesovalo, do pre dva dana. Nisam mogla da povučem crtu. Mateja i ja smo se posvađali, videla sam da mi fali, da gledam gde je i razmišljala sam da li ćemo opet da pričamo. Pomirili smo se i ta osoba mi više nije pala na pamet. Nešto me je preseklo, govorim iskreno - dodala je Aneli.

- Meni Aneli prija, poznajemo se sedam dana i nastavićemo da provodimo vreme zajedno. Mislite da je meni prijatno da mi neko govori da sam inat? Uhvatio sam se i nemam problem sa tim preterani, pa i da se desi, okej... Prijalo mi je i bilo mi je lepo - rekao je Matijević.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić