Ne zanima je više prošlost!

Bivša učesnica rijalitija, Maja Marinković stigla je na veliku rođendansku žurku povodom 30 godina Pinka u hram Svetog Žeksa. Ona je tom prilikom otkrila da li su istinite spekulacije da je i dalje u ljubavnom odnosu sa Filipom Carem.

Majo prelepo izgledaš, da li je istina da si ponovo sa Carem u vezi, mislim da to zanima celu naciju?

- Ne, to nije istina, single sam i dalje. Svašta se piše ali sam ja rešila da svoj život u spoljnjem svetu ne eksponiram, tako da sam slobodna i to je to.

Nema više ni Stanislava niti Cara, da li se nazire neka nova ljubav?

- Nema ništa od toga uživam u samoći ali se nadam da će doći onaj pravi uskoro.

Detaljnije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja