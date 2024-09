U njih ne verujem kao par: Anđela predviđa propast veze Mione i Ša, ugrabila priliku da ponizi Zvezdana! (VIDEO)

Ovo im nije bilo drago da čuju!

Tokom emisije "Gledanje snimaka" emitovan je prilog u kom Nenad Aleksić Ša kuka na sav glas zbog sukoba sa Mionom Jovanović.

- Nisam se začudila, jer sam ja kriva. Nisam ja kriva jer je meni bilo teško. Kukala sam mu osman dana, kome ću ako neću njemu? On se bar ispričao sa Džordi - govorila je Miona.

- Kad nemaš problem opusti se. Ona se pita šta će biti ako ja ispadnem, a ona ostane - dodao je Ša.

- To sam lupila. Ja neću da podnesem ako on ispadne, a ja ostanem. Neću bez njega kući - rekla je Jovanovićeva.

- Oni su sad super, došli su do mirne faze, ali ja ne verujem u njih kao par. Iz sopstvenog iskustva mislim da te veze gde su godine veće ne mogu. Mislim da njeni roditelji nikad neće prihvatiti te godine i da će to na kraju da presudi. Poželeće devojka da vrati komunikaciju sa roditeljima. Ja ne bih da savetujem, svako radi kako misli da treba. Ša ne može da se uporedi, on je gospodin u vezi, brižaj i lojalan. Ne mogu to da osporim. Kad nisi sa roditelja u dobrim odnosima, ja nisam mogla da izdržim. Sigurna sam da će tako i ona, mora da to postoji u njoj. Sad smatra da je idealno, a kad stvarn izađe mislim da će fokus da se vrati na porodicu - komentarisala je Anđela.

