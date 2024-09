Obična lažolina: Spasojevićeva prekorela Slađu zbog laži upućene njoj, evo o čemu je reč! (VIDEO)

Rusvaj!

U toku je emisija 'Nominacije'. Ukućani večeras biraju između Slađe Blinde i Nikole Škatarića kome žele da vide leđa. Na redu da nominuju su Branka Knežević i Ana Spasojević.

- Ja sam u dobrim odnsopima sa oboje, Slađa voli to što radi i predobra je devojka. Ona koga zavoli daže mu sve u životu, voli ovaj rijaliti i živi za to, ima lep stajling a za Nikolu mislim da se nije snađao baš ovde, poštuje žene i to je to, ostaviću Slađu -rekla je Branka.

- Za Naju sam mislila da je odvratan ali sam promenila mišljenje, a za Slađu imam da kažem da je budaletina koja laže da sam šetala sa nekim momkom, ti imaš pravo da misliš da li sam poštena, to je to što se tiče Lažoline, šaljem nju u izolaciju -rekla je Spasojevićeva.

Autor: Nemanja Šolaja