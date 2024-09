Nisu se ni ovoga puta štedeli: Luka Vujović se uselio u Elitu, 'Nominacije' zakuvale čorbu, a evo ko će se boriti večeras za opstanak (VIDEO)

Evo šta je obeležilo noć za nama!

Noć koja će da se pamti, subota veče, veče puno iznenađenja, s obzirom na to da je održano "Vanredno ubacivanje" čiji je domaćin bila voditeljka Ana Radulović, a odmah nakon toga održane su i "Nominacije" čiji je domaćin bila voditeljka Ivana Šopić.

Ana je u studiju dočekala Luku Vujovića, novog učesnika "Elite 8", koji je na samom početku progovorio o svom životu, tj. detaljnije se predstavio milionskom auditorijumu TV Pink.

Luka je otkrio da postoji jedna osoba koja mu je jako važna u spoljnom svetu i koja ga čeka, ali je otkrio da ne može da garantuje da se ništa neće dogoditi.

Nakon kratkog razgovora sa Anom, bilo je vreme da Luka krene ka Beloj kući, a kada je ušao, Vujović se predstavio cimerima.

- Ćao svima ljudi, ja sam Luka, živim u Švajcarskoj, imam 35 godina, nadam se da ćemo se lepo družiti. Preduzetnik sam, imam par nekretnina na Zlatiboru. Nikoga ne poznajem odavde, živim u Nemačkoj i eto drago mi je što smo se upoznali -rekao je Luka.

Kako se Luka uselio na velelepno imanje, došao je momenat i da "Nominacije" počnu, te tako, voditeljka Ivana Šopić je na samom početku dala reč Gastozu, koji je dao svoj sud o odnosu Poršeline i Škatarića, ovonedeljnih potrčaka.

- Nikola je dobar momak, čestit i pošten. Slađa ga je ''provozala'' ovde, a onda mu se to smučilo, pa se prisetio da napolju ima nekog. Njoj je očigledno loše jer je tako, ali opet mu je donela hranu nakon svega. Nikola je dobar, zanimljiv i dobada mi se. Mislim da je ona malo poletela kad je taj odnos u pitanju. Moram da kažem da šaljem Nikolu u izolaciju - kazao je Gastoz.

Slađina drugarica, Aneli Ahmić, sumirala je svoje druženje s Poršelinom, a onda je progovorila i o Škatariću.

- Slađa je moja kuma i drugarica, uvek je znala da me umiri u najgorim trenutcima, puno mi je pomogla prošle godine. Uvek je bila tu za mene, branila me je i suprostavljala se osobama koje su me napadale, ja te neke momente neću nikad zaboraviti. Ja i ona ćemo uvek ostati drugarice i nikad joj neću okrenuti leđa. Ja dosta puta znam biti nervozna i posvađamo se ali se vremenom pomirimo. Sve što je radila za mene je bilo iskreno, ona zna itekako da savetuje samo što nju ljudi mnogo potcenjuju. Ja njoj nikada nisam branila da se druži niti sa Majom, ni Stanijom, nikada nisam bila sujetna ni na koga -rekla je Aneli, pa dodala:

- Što se tiče Nikole jedan lep i zgodan dečko, jako je kulturan, mislila sam da je odvratan i arogantan, seljak ali ti si baš vaspitan i kulturan, poštuješ žene. Jako mi se sviđa što nisi ušao tako naglo sa Slađom u odnos, tako da mi se sviđa jako njegovo ponašanje, ostaviću Slađu -rekla je Aneli.

Uroš Stanić naredna je iznela svoju nominaciju.

- Volim Slađi, a moja mama je posebno voli i poštuje. Velikodušna je osoba, jako je dobra. Nikola jeste atraktivan, ali lepota nije jedina bitna. Više volim kad je neko pametan, a on nije pokazao neki intelekt. Ne dopada mi se to. Ako si već tri godine sa nekim napolju bio, nije mi jasno da tek tako okreneš leđa toj osobi. Nemaš herca da nastaviš odnos sa Slađom. Šaljem Nikolu - rekao je Uroš.

Uroš Rajačić naredni je izneo svoju nominaciju, te je tom prilikom žestoko izvređao Poršelinu.

- Nisam imala se*s u rijalitiju dok ona glumi finoću ovde a nema sa kim nije bila, ja sam Ivanu rekla da se ona sa mojim fitnes instruktorom švaleriše tako da je ona njega varala i pre rijalitija. Ide kod Uroša da mu dr*a ku*ac u izolaciji, nadam se da će sad uživati u izoalciji sa novim dečkom, meni nije jasno da li ona voli Ivana Marinkovića, nasilnica jedna koja se stalno trese, iskompeksirana je jer je Rajačić pedalirao posle dva je*anja -rekla je Slađa.

- Što se Nikole tiče ispostavilo se da je normalan momak, kontam da je uao u neke odnose ali da ima nešto napolju, on je meni posle Mateje jedini čovek za koga mogu da kažem da mi je drug. Što se tiče Slađe ona je jedna ozbiljna vašarska nakaza, sad je renta i taj nadimak je dobila jer je lako moralna. Čak i kad sam ušao pružio sam joj ruku i ako sam čuo da me je ogovarala. Ona nije dovoljno inteligentna da bi bila zla, tako da ostavljam Nikolu i šaljem Slađu -rekao je Rajačić.

Dačo Virijević je naredni izneo svoju nominaciju, te je tako otkrio da Slađu smatra svojom maćehom.

- Ja ću prvo da komentarišem Naja, vidim da svi imaju lepo mišljenje o njemu ali meni je to suprotno. Mislim sve najgore o njemu jer krade tuđe mame, šalim se mislim da je kvalitetan momak i nemam ništa loše da kažem. Slađa je neko ko je za ovaj rijaliti, skroz je priznajem kao maćehu,n moj otac je imao četiri braka, odbranila me je par puta i ja bih stalno pristala da ide kod Slađe i ako ima dugu devojku moj otac, moraću Naja da pošaljem -rekao je Dačo.

Voditeljka je otkrila da je od strane učesnika nominovan Škatarić, a da je od strane Odabranih nominovan Marko Zec. Nakon toga, ona je otkrila da je publika najmanje poverenja udelila Viktoru Amosu.

Nakon emisije, Sofija Janićijević i Bora Terzić osamili su se u dvorištu, te su tako porazgovarali o svom odnosu.

- Neću ja da se sklonim od tebe ako mi govore učesnici da to uradim. Družimo se, to je to. Rekao sam šta sam imao - istakao je Terza.

- Mnogo ti meni toga imaš da kažeš - istakla je Sofija.

Autor: Nikola Žugić