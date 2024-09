Uroš ne zna kako da se reši Mimas: Ivana Keneški mu pomutila mozak, prebrzo se zasitio Grujine devojke! (VIDEO)

Sprema se nova đut-karta!

Uroš Rajačić i Marko Zec šetali su po dvorištu Bele kuće dok su svi spavali. Uroš mu se u šiframa žalio na svoje ljubavne probleme, dok mu je Zec pumpao ego da je najbolji frajer.

Uroš po svemu sudeći ne zna kako da se reši Milane Šarac, a i pažnju mu ponovo privlači Ivana Keneški.

- Jedno 80% muškaraca je ljubomorno na tebe - rekao je Marko.

- Znam, a znaš ko prvi... Izvinio mi se pred ulazak. Sve ih ovde priča zanima - dodao je Rajačić.

- Treba da izj*beš sve, šta te boli uvo nećeš kod matičara da je vodiš. Svi bi to uradili - nastavio je Zec.

- Ja gledam kako sebe da ispunim, a ovako nikako neću moći. Mene ovo muči, ruka me ubija... Veruj ti meni. Ja ne mogu, kad ja tebi kažem. Ne mogu da verujem da meni to, kao kad sam ustao pijan posle žurke. Ja ne mogu da izdržim to jer smatram da to treba da bude moje. Trebao sam da pustim malo vremena, ali sam već bio u odnosu drugom. Nisam mogao ja tu nešto - pričao je Uroš.

- Ova mala (Ivana) ti tera inat - rekao je Marko.

- Ćuti... To je ludilo mozga. Kako ja sad? Nemam više izbora. Razvaliće me kao kantu, ti mene teraš u zlo - govorio je Uroš.

- Voliš ti zabranjeno grožđe. Voliš rizik i adrenalin, diže ti se k*rac na to - dodao je Marko.

- Kakav sam ja mentol, kako me stvori ovakvog? Ne znam ni šta bih rekao kad sam sve rekao... Mene da si pitao pre dva dana mislio sam da tako treba, a sad bih crko.... Ne mogu ni da spavam. Ona se probudi, ne mogu da mrdnem.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić