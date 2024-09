Gastoz procvetao od sreće: Anđela ga obasipa komplimentima, on ne skida osmeh s lica! (VIDEO)

Nije se nadao da će ovo čuti od nje!

Na samom početku emisije "Pitanja novinara" Darko Tanasijević pozvao je Anđelu Đuričić, kako bi sa njom razgovarao o njenom odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, koji je ona sinoć odlučila da prekine.

Ona je otkrila zašto je rekla da joj odnos sa Gastozom stvara pritisak.

- Ja sama sebi, to nametanje da nešto mora da se desi, od strane ljudi. Odmah kako moram da priznam, ljudi šta vam je? Slobodna sam, mlada, on isto, pa mogu sutra da mu se ne javim. Ja da sam ušla prvi put bilo bi mi svjedno, ali pošto sam prošla ozbiljnu vrstu pritiska svako pitanje me vraća i ograđujem se da ne mogu da podnesem. To je moj problem, on nema veze sa tim. Ja moram da prevaziđem svoj strah. Znam da ne radim ništa pogrešno, samo mislim da mi treba vremena da prođe par emisija i da shvatim da je sve okej - govorila je Anđela.

- U sredu si priznala da ti je žao što si bila gruba prema njemu. Da li ceniš njegovu istrajnost i to što se nije povlačio? - pitao je Darko.

- Ja kad se setim pre sedam dana kako sam bila bezobrazna, sram me bilo. Odmah sam mu prišla i rekla da znam da sam preterala. On to nije zaslužio. Previše je on fin, da bih dozvolila da budem tako bezobrazna prema njemu. On mi kaže toliko divnih stvari, da meni bude neprijatno. Mene je strah, a to nema veze sa njim i njegovim ponašanjem. Ne tražim da me razume, samo sam mu iskreno rekla, da ne bi bilo da nisam ništa rekla. Bolje da sam na vreme iskrena, pa kako bude biće - govorila je Anđela.

- On se stvarno toliko trudi, ubaci i Snupija i svog psa. On vidi da ja neću da pričam, nemam vremena i imam obaveze... On mi spremi kafu, limunadu, bude meni drago, ali se iznerviram. On se drži svog stava, istrajan je i to je jako lepo. Ja kad vidim kakav ne bih drugačije očekivala, ali me ne bi iznenadilo ako krene drugačije da se ponaša i da nađe nešto da se fokusira. On se trudi da meni budi lepo, dok se ja ne trudim da njemu bude lepo - govorila je Anđela.

- Šta misliš o njemu, kakav je to dečko? - pitao je Darko.

- Jako je dobar, pažljiv, nije nametljiv kao što mi se učiniju, odmeren, energičan i isteajan. Sve najbolje. Ja sad kad vratim i u kući od njega nisam videla loš postupak prema bilo kome - rekla je Anđela.

Autor: A. Nikolić