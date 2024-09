Niko ga nije štedeo: Učesnici se ostrvili na Marka Zeca, Škatarić ga raskrinkao do koske, a evo ko je nominovan za izbacivanje (VIDEO)

Evo šta je obeležilo noć za nama!

Na velelepnom imanju u "Eliti" u Šimanovcima sinoć je održano još jedno izdanje emisije "Nominacije", a ovonedeljni vođa, Nenad Marinković Gastoz, za svoje potrčke odabrao je Marka Zeca i Nenada Ćubića, te su tako učesnici izneli svoje mišljenje o njima.

Ivana Šopić je na samom početku emisije reč dala Aneli Ahmić, koja nije štedela reči na račun Marka, dok je Ćubiću udelila savet zlata vredan.

- Marko Zec je osoba koju sam upoznala na sistematskom. Ovde sam videla da je jako impulsivan. Mešao se u Ivanov i Jelenin odnos, ne mislim da je njemu mesto tu da se meša u odluke neke. Imali smo dva tri konflikta, ali mene ne može da uvredi osoba koja mi nije bitna. Nisi loša osoba, ali ne dopadaju mi se tvoje reakcije - kazala je Aneli, pa se osvrnula na Ćubu:

- Slušala sam tvoju priću Ćubo, žao mi je zbog toga. Ne dopada mi se jer voliš da kockaš. Moj ti je savet da novac od rijalitija sačuvaš i da kupiš kokoške, jer se porodično bavite poljoprivredom. Sačuvaću Ćubu - istakla je Aneli.

Nenad Macanović Bebica bez dlake na jeziku izneo je svoje mišljenje o Zecu i Ćubiću, ističući da mu ne bi bilo žao da Ćubić ispadne.

- Meni je Ćuba jako nebitan, da ispadne, ne bi mi bilo žao. Što se tiče Marka, on je ozbiljan kreten. Najgori učesnik ovde. Katastrofa je. Svađa se sa ženama, užasan je. Šaljem Marka u izolaciju - kazao je Bebica.

Uroš Stanić, takođe nije štedeo reči na račun nominovanih učesnika, te je tom prilikom osuo rafalnu paljbu po Zecu, ističući da on za njega nema manire, te i da nije nimalo dženltmen.

- S Ćubom nisam imao nikakvu komunikaciju. Ne dopada mi se to što je kockar, jer je to najteži porok. Moraš da gradiš budućnost, a ne da si posvećen kocki. Inače si tih, neprimetan, nema te nigde. Što se tiče Zeca, nema manire. Nije džentlmen, ide s cveta na cvet. Umesto da se svađa sa muškarcima, on se raspravlja sa ženama. Jako si glup, veliki si blam od dečka - kazao je Uroš.

Luka Vujović prilikom iznošenja nominacije otkrio je da ga je Marko zamolio da mu pomogne kako bi spustio loptu sa Milenom Kačavendom, ali je ovom prilikom ipak Luka sačuvao Ćubu.

- Kačavenda je rekla da su joj razni prilazili, ali ja ću reći da sam to bio ja. Ja sam taj koji sam joj rekao da treba da spusti loptu sa Markom jer me on i zamolio. Mislim da nije loš momak, ali pogubio se jednostavno ovde jedno priča drugo radi i to će ga koštati - rekao je Luka, pa dodao:

- Ćuba je dobar dečko, ali previše povučen i mislim da se nimalo nije istakao. Šta raditi sad, ako vas mi kudimo narod će vas sačuvati i obrnuto. Sačuvaću Ćubu - rekao je Luka.

Jelena Ilić, žena čije srce Marko nije uspeo da osvoji, nije štedela reči na njegov račun, već ga je razotkrila.

- Ja i Marko smo se čuli pred rijaliti, on se meni javio i rekao mi je da ćemo on i ja da teramo rijaliti. Bili smo okej, ali eto meni se svideo Soni. Marko mene uhodi, krade mi patike kako bi dobio moju pažnju - rekla je Jelena, pa dodala:

- Ćuba je dobar momak, nemam ništa loše da kažem. Poslaću Marka u izolaciju - rekla je Jelena.

Ana Spasojević i Marko Zec žestoko su se sukobili tokom njene nominacije, te su pljuštale teške reči i uvrede na sve strane. Naime, Zec je otkrio da Ana nije nimalo naivna, te ju je upitao za izvesnog Marka, što njoj nije bilo, kako je bar rekla, poznato.

Dva drugara, Nikola Škatarić i Marko su tokom rijalitija žestoko zaratili u nekoliko navrata, a sada je Nikola razotkrio Zeca pred svima iznoseći svoju nominaciju, ali ga je ipak sačuvao, te je Ćubića poslao u izolaciju.

- Što se tiče Marka Zeca, nikako mi se dopada njegovo ponašanje prema ženama. Nikako ne mogu da verujem da postoje ljudi poput njega. On se uvaljuje u društvo često nekim ljudima...Blam me je to što ti ovo sad pričaš. Moj kum i ja možemo da izađemo gde želimo...Znamo i ti i ja ko je koliko potrošio i gde ko izlazi. Znaš i sam kakav si, s muškarcima tačno znaš kada treba da povučeš ručnu, ali ne i sa ženama. Niko te ne voli, ne znam nekog da mi je rekao da te voli i poštuje. Ipak ću da ostavim Zeca, eto - kazao je Škatarić.

Jovan Pejić kada je dobio reč sasuo je Zecu sve što misli u lice, te ga je vratio na fabrička podešavanja.

- Ćuba je kulturan i dobar, kako će posle da se pokaže ja to ne znam. Mislim da mu je lakše da neko za njega učini neki posao, da otrči, ovo ono. Što se tiče Marka Zeca ne sviđa mi se kod njega što ima kompleks da gleda ko šta nosi markirano i tako to - rekao je Peja.

Kada je Najd krenuo da iznosi svoju nominaciju, on je potkačio Peju isitčući da je za njega degenerik, te je Peja odmah skočio kako bi se suočio s njim i uneo mu se u lice, a učesnici su odmah skočili i sprečili eskalaciju sukoba. Kako je to izgledalo, pogledajte u nastavku:

Ivana je na samom kraju emisije saopštila učesnicima da je od strane njih nominovan za izbacivanje Marko Zec, dok su od strane Odabranih nominovani: Milena Kačavenda, Nenad Aleksić Ša i Matea Stanković, a gledaoci su najmanje poverenja ukazali Petru Iliću.

Autor: Nikola Žugić