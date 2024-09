Negirala je to i ja se držim toga: Izabela Alijoski dala svoj sud o Soniju, pa progovorila o Ivanovom i Jeleninom razvodu: Nadam se da će potpisati papire, jer nema... (VIDEO)

Aktuelna učesnica "Elite 8", Jelena Ilić Marinković, nakon afere sa Urošem Rajačićem u sedmoj sezoni "Elite" ponovo je ušla u rijaliti i od tada svojim postupcima i svađama sa Ivanom Marinkovićem, i dalje zakonitim suprugom, a sada je Joca novinar u okviru emisije "Rijaliti rešetanje" u Beogradu porazgovarao sa njenom drugaricom Izabelom Alijoski.

Kako je istakla Izabela Alijoski, nada se da će Jelena Ilić Marinković potpisati papire za razvod jer, kako ona zaključuje, njen odnos sa Ivanom Marinkovićem nema budućnost.

- Ivan Marinković je izjavio da su on i Jelena dan pred rijaliti bili intimni - pitao je Joca.

- Mi i dalje nismo kume, mi smo od momenta od kako smo se upoznale, dosta vremena provodimo zajedno mimo rijaliti učešća...Koja god situacija da se desi, ukoliko niste bili svedok, teško da možemo nešto da odgovorno tvrdimo. Nemam takve informacije, ja sam to saznala kada su Ivan i Jelena rekli to u svađi. Sve što ja znam jeste da je Jelena otišla tamo da prespava. Sedele smo ovde da se ona vidi sa drugaricom mojom da uzme haljinu za ulazak, rekla mi je samo u jednom momentu da će da ode da prespava. Rekla sam joj da ako misli da če to biti dobro za njihov odnos da se ne svađaju unutra, rekla sam joj da ide. Nisam naslutila da će se bilo šta desiti. Oni nisu bili par koji je pokazivao strast, po meni je bilo sasvim okej. Nas dve smo se sutradan videle, ona je negirala da se nešto desilo, ja se držim toga što je ona meni rekla - rekla je Izabela.

- Ali evo hipotetički i da je bilo nečeg - krenuo je Joca, ali je Izabela nastavila:

- Oni su navikli na takav odnos, ne bi me čudilo da se pomire, ali njihov odnos nema lepu perspektivu, to je stresno i puno tenzija i bolje je da se raziđu. I oni su svesni toga, ali se ipak vraćaju jedan drugom. Vreme će pokazati da li će se razići ili ostati zajedno. 29. oktobra je zakazano ročište i nadam se da će potpisati Jelena papire, jer nema poente ostati u tom odnosu...Ja koliko znam, bio je jedan period kada su se primirili da nije bilo tih skandala, ali nisam ja uvek s njima da znam šta se dešava. Sada ovo što možemo da vidimo nikako mi se ne dopada, volela bih kada bi ona povukla ručnu i da ne reaguje na bilo kakve komentare i da stavi tačku na tu priču zbog sebe - rekla je Izabela.

- Je l' misliš da Soni ima neke šanse, a da su Marko Zec i ona krenuli ka poljupcu, kako ti deluju Soni i Marko - pitao je Joca.

- Ne deluju mi nikako, volela bih kada bi se Jelena družila sa svima i pružila drugačiji sadržaj opstanka i boravka tamo, da flertuje sa svima, a ni sa kim nema nikakav konkretan odnos. Ima super ljudi koji mogu da joj pomognu da prebrodi taj dug period od 10 meseci. Za to sam da se druži, ali da se zbližava ne mislim da ima neku perspektivu - rekla je Izabela.

Autor: Nikola Žugić