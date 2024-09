Anđela ne prestaje da priča o Gastozu: Priznala šta je kod njega najviše oduševljava! (VIDEO)

Sve više pokazuje simpatije prema njemu!

Anđela Đuričić uživala je u iznenađenju koje joj je priredio Nenad Marinković Gastoz i za to vreme pričala koliko je oduševljena nnjegovom energijom.

- On je lud, mnogo je lud... U pozitivnom smislu, ne znam kako to tako. Iskreno da ti kažem ja bih volela da je tako kod mene i da se smejem kad vidim brašno. Rekao mi je da ima dane kad je depresivan, a to ne mogu da zamislim - govorila je Anđela.

- Imao je tužnu facu kad je bilo ono za Sofiju - dodao je Uroš.

Autor: A. Nikolić