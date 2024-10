Ovo je istina: Drugarica Aleksandre Nikolić progovorila o njenom sukobu sa Ša, pa otkrila da li tu postoje simpatije

Tokom prošle noći došlo je do sukoba između Aleksandre Nikolić i Nenada Aleksića Ša.

Naime, Aleksandre je u jednom momentu rekla da smatra da je najveće zlo u Eliti, Miona Jovanović te je Ša odmah skočio u odbranu svoje devojke, i sukobio se sa Aleksandrom te je u jednom momentu rekao čak i da je Aleksandra zaljubljena u njega.

Tim povodom se za Pink.rs oglasila Aleksandrina najbolja prijateljica Gordana koja nam je otkrila da li se Nikolićevoj sviđa Ša:

- Što se tiče sinoćnje rasprave između Aleksandre i Ša, apsolutno smatram da se priča povela iz najobičnijeg zezanja i igrice, gde je ona trebala nekog da navede - iako je nekoliko puta pre toga skrenula pažnju da u kući ne postoji nijedan muškarac sa kojim bi ušla u vezu, a o seksualnom odnosu da ne pričam. Ona nije tip devojke koja bi skretala pažnju na sebe na taj način jer ona i te kako ima mnoge kvalitete po kojima se ističe, njoj stvarno takav publicitet uopšte nije potreban.Ša je jedini preozbiljno shvatio tu priču iskreno,i mislim da bi on voleo da je to tako..i čak da on za sebe misli da je ozbiljan zavodnik,pa oseća neku potrebu da brani svoju vezu sa Mionom napadajući Aleksandru. - rekla je Gordana pa dodala:

- Aleksandra je emotivno vezana za jednu osobu napolju, iako nije sa tom osobom u vezi - ona nema nikakvu nameru da ulazi sa nekim u emotivni odnos u toj kući, i to mogu da garantujem kao neko ko je poznaje već 15 godina. U toj kući stvarno ne postoji kalibar muškarca koji bi njoj privukao pažnju. Aleksandra je jedna iskrena duša i kod nje nema nikakvog foliranja i ustezanja,kakva je napolju takva je i unutra,i možete biti sigurni da od te navodne zaljubljenosti nema ni traga.

Gordana je prokomentarisala i to što je Ša napao Aleksandru kada je Mionu nazvala najvećim zlo:

- Ja mislim da im je Aleksandra svojim izlaganjem ozbiljno prodrmala kavez i ubola direktno u metu obzirom da su oboje skočili pokušavajući da se odbrane sa nekim jako mlakim komentarima,odnosno uvredama - rekla je ona pa dodala:

- Aleksandra je i te kako primetila Šaove poglede, a kao što je na početku rijatilija navela- “kad lisica ne može da dohvati grozđe-grozđe je kiselo”,samim tim objašnjavam njegovu reakciju na Aleksandrino mišljenje. Ša je rijaliti igrač sa dugim stazom,i verujem da pokušava da igra neku igricu.. Aleksandra ide srcem i razumom kroz celu ovu priču,i koju god igru da pokušava da igra preko nje ,neće mu uspeti.

Autor: N.Brajović