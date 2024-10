Izbio novi sukob: Đole skinuo rukavice i sasuo Mateji sve u lice, Matijević ušao u crveno (VIDEO)

Pljušte uvrede i prozivke!

Sledeće pitanje bilo je za Mimas.

- Devojko draga, nisi ti kriva što si naletela na lika koji je folirant, nemoj plakati - glasila je konstatacija.

- Slažem se, ali mislim da nisam imala većeg foliranta od njega. Ispala sam glupa, šta da radim. Ja sam rekla da sam želela da izađem iz tog odnosa, da nije Uroš, bio bi neko drugi - rekla je Mima.

- Ne treba da plače zbog mene. Očigledno sam u tom odnosu ispao folirant, ali nisam bio - rekao je Uroš.

Sledeće pitanje bilo je za Mateju Matijevića.

- Poslednje veče u rehabu hteo si da spavaš, ali kada je Đole krenuo da ispituju Aneli o njenom prošlom životu, okrenuo si se da slušaš. Zašto nisi sam pitao - glasilo je pitanje.

- Znao sam ko je, s kim je u odnosu, ali se nisam preterano bavio njenim životom. Ne sećam se ove situacije u rehabu - rekao je Mateja.

- Delovali su tako prisno, ovo je takva podmuklost što ti sada radiš, treba da joj pružiš podršku, ali to vatanje, cmakanje i žvalavljenje - rekao je Đole.

- Ne čuješ od holesterola - rekao je Matijević.

- Bukvalno si molio da je j**eš, rekla mi je - rekao je Đole.

- Sam si rekao da se nešto povezalo još više, da me grliš prisnije i ja tebe. Zna se kako se grli neko sa osećajima. Poenta je što se od mene ograđuješ sve vreme, ponižavaš me. Zadnja dva pitanja si me ovde ponizio, sve ovo vreme - rekla je Aneli.

- Ležim sa ženom koja me radi s**sualno... - rekao je Mateja.

- Rekao si mi da si i Anđelu dirao dole, zadnje mi bilo ovo što sam pojela sada, kakvo si ti smeće - rekla je Ahmićeva.

- Kvarna si sada kao šupalj zub, ali ja garantujem da to nisam rekao - rekao je Mateja.

Autor: Nikola Žugić