Palo raskrinkavanje: Mrvica otkrila šta se dešava između Kristine i Ša, on izustio samo jedno (VIDEO)

Mrvica otkrila šta se dešava između Kristine i Ša

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditeljka je pročitala novo pitanje koje je bilo za Anđelu Đuričić.

- Zar nije zadovoljstvo kad samo jednim zagrljajem usrećiš jednu iskrenu dušu? - glasilo je pitanje za nju.

- Jeste, naravno da jeste - rekla je Anđela.

- Ona je preslatka, znači ona nije normalna - dodao je Gastoz.

- Nemoj previše da se opuštaš, moramo da se vratimo na ono da nemam vremena - smejala se Đuričićeva.

- Da, draga - poručio je on.

Sledeće pitanje bilo je za Jelenu Nedeljković Mrvicu.

- Šta ti je Kristina rekla za poglede sa Ša? - glasilo je pitanje.

- Ša je prošao i ona mi je rekla da su bili pogledi. Ja znam da se njoj svideo Terza, pa sam pitala za njega, a ona mi je očima pokazala i šapnula. Rekla sam da to nisam primetila - otkrila je Mrvica.

- Moram da priznam da me je blam - dodao je reper.

- Aneli stvarno si mislila da ćeš Mateju da napraviš ljubomornim, a samo si mu se zgadila

- Ne zanima me, nisam razmišljala. Išli smo po zadatak i smatram da sam pogrešila, ali ne zbog Mateje, nego zbog sebe. Ja sam mislila da mi ništa ne radimo. Ja da sam bila normalnog razume ne bih to napravila - govorila je Aneli.

- Jutro nakon toga si rekla da te je baš briga - dodao je Uroš Rajačić.

- Ujutru je bio mamurluk. Mateja se ružno postavio, upoređivao me je sa Enom i Aleksandrom, omalovažavao me je. Ponizio me je u dva izlaganja i mene ne interesuje da li sam mu se zgadila - poručila je Aneli.

