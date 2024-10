Svačiji ili ničiji prijatelj?! Aneli smatra da Uroš gradi prijateljstvo sa Anđelom po istom principu kao sa njom, on je žestoko raskrinkao! (VIDEO)

Opšta polemika!

U toku je emisija 'Gledanje snimaka'. Večerašnja voditeljka Ivana Šopić spremna je da zajedno sa učesnicima pogleda snimke ogovaranja, spletki i podvala koje oni do sada nisu videli.

Anđela Đuričić smatra da je preterala kada je odbrusila Urošu Staniću kada je bila nervozna, Aneli je posavetovala da ga drži na distanci jer je iste takve scene pravio i njoj.

- Stvarno sam ispala bezobrazna prema Urošu, ja sam bila nervozna i zato sam mu ovo rekla on apsolutno mi nije ništa rekao, jer on zna da kad sam nervozna ne volim da me zapitkuje i non stop dodaje. On je sad shvatio i mislim da mu je malo jasnije da ne mogu non stop da budem sa nekim jer mi stvara pritisak. Ovde mislim da sam bila malo više drska ali smo rešili to -rekla je Anđela

- Aneli ti si rekla više puta da će je izdati Uroš kao što je tebe? -pitala je Ivana.

- Ja kažem da je ovo totalna kopija odnosa sa mnom, on je ovako isto sve meni radio, u stopu me pratio. Ide ta posesivnost i svađe, prisetimo se da je naš odnos bio isto ovako trajao. On je znao dolaziti u odabrane i sve nas opisivao kao najlepše i najsavršenije, sve će joj to izaći na nos -rekla je Aneli.

- Mislim da ga koriste u ovakvim odnosima, jer vi niste bili iskreni prema njemu. Prihvatite ga kao pijuna, on skače za vas i onda ga otkantate -rekao je Karić.

- Ja sam njoj bio lojalan prijatelj ali me je koristila zarad njenih ciljeva i opraštao sam ali više ne opraštam.

- Kakvu sam ja korist mogla da imam od tebe da te pitam sad? -pitala je Aneli.

- Pa ne znam iskreno ili da praviš Janjuša ljubomornim ili neki drugi cilj, ti meni nisi trebala ja sam pre tebe potpisao ugovor -rekao je Uroš.

- Mislim da je Anđela čaša počela da se puni, sve je bliža Galetu i kako se sve više približavaju vidno je da je Uroš smetnja, zna Anđela kakav je i polako ga upoznaje, kad god se raspravlja sa mnom ubacuje nju to sam primetio, što je njoj zasmetalo i već je uvidela ko je Uroš -rekao je Ša.

Autor: Nemanja Šolaja