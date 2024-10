Raskrinkavanje: Ukućani smatraju da postoje varnice između Rajačića i Aneli, oni se vade na pijanstvo! (VIDEO)

Prikrivaju emocije!

U toku je emisija 'Gledanje snimaka'. Večerašnja voditeljka Ivana Šopić spremna je da zajedno sa učesnicima pogleda snimke ogovaranja, spletki i podvala koje oni do sada nisu videli.

Ukućani napravili rusvaj zbog zadatka koju su tražili Uroš Rajačić i Aneli Ahmić kod drveta a tiče se glumljenja da su u vezi.

- Svi napadaju Aneli ali mislim da je Urošu ovo odgovaralo, njemu se svaka ovde u kući sviđa za prvu temu, sinoć je dobio pitanje za Janjuša i svi su znali da on njemu nije drugi i ja mislim da je to sto posto tačno. Mogao je da očekuje ovako nešto od njega jer je smrad, takođe je i Mateji uradio loše. On je i Eni rekao da je ona sledeća, ja ne bih lagao nikada, ona ga devojka iskulirala tako da eto da vidite kakav je Mateji drug -rekla je Jelena.

- Ti si devojko opsednuta sa mnom, posprdala si se sa svojim životom i našla si mene nešto da komentarišeš -rekao je Rajačić.

- Njega sprdaju svi, smešan je kao bioskop, tako da nemam šta da komentarišem -rekla je Jelena.

- Menja se situacija apsolutno, njega ne bih komentarisao jer je stvarno postao kao glumac u seriji i sve ozbiljnije shvata ove uloge.l On je utripovao da je to realnost i primi se na tu ribu, ono što pijan misli trezan govori i meni je ovde Aneli previše prisna sa njim i mislim da ima neku emociju sa Urošem, ne može ona da smisli tu priču osim ako nema emocija. Mima joj je trn u oku da dođe do Uroša Rajačića. Tebe vadi priča da uvek možeš da se vadiš da si htela da ga uteraš Janjušu ali je istina sasvim drugačija -rekao je Ivan.

- Meni ovde izgleda da se Uroš pali na Aneli sto posto, on nju ljubi u glavu i tu nema priče o zadatku samo, insistirao je na sedam dana zadatka i on predlaže vezu kod drveta tako da mi je sve ovo sumnjivo -rekao je Mateja.

Autor: Nemanja Šolaja