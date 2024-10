Ne mogu da budem ološ: Gastoz otvorio dušu o odnosu sa Anđelom, očajava na sav glas zbog njenog ledenog ponašanja! (VIDEO)

Dobio savet od Ene da ne odustaje od namere da je osvoji!

Nenad Marinković Gastoz žalio se Eni Čolić na ponašanje Anđele Đuričić. Njega nervira što ona na obraća pažnju na njega, zbog čega ne zna kako da nastavi da se ponaša prema njoj.

- Gde je moja simpatija? Ako budeš videla Anđelu, pozdravi je - poručio je Gastoz Ani Spasojević.

- Što ne ideš napolje? - upitala je Ena.

- Niko me nije zvao. Vratim se u normalnu i neću da trčim, ali sam rekao i da neću da radim da ne trčim. Mene iritira kad uđe ovde i ne obrati mi se, a ja sam nju čekao ovde i namerno sam ovde sedeo da bi mi rekla da je završila emisiju. Sedeo sam ovde pored tebe, namerno neću da je gledam i ona me iskulira. Mnogo me iziritira. Ne znam kad sam se poslednji put ovako ponašao - govorio je Gasotz.

- Osećaš da je to ispravno - dodala je Ena Čolić.

- Da. Posle onako lepih reči ne mogu da budem ološ i ne mogu da se sprdam sa njom - nastavio jej Marinković.

- Ja nju razumem da je morala da prsne ili da bude ovo. Ona da nije ovakva možda te ne bi ni radila. Ona želi da je neko osvaja - poručila je Ena.

- Ona šta god da radi ja ne vidim... Samo da je čujem - nastavio je Gastoz.

- Pa to ti je to - rekla je Čolićeva.

Autor: A. Nikolić