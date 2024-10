Zavrnula mu slavinu: Anđela otkrila da će Gastozu biti ograničeno druženje sa ženama ukoliko uđu u vezu, on promenio sve boje! (VIDEO)

Želi ga samo za sebe!

U toku emisije ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević podigao je Anđelu Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza, kako bi progovorili o svojoj realaciji.

- Kakav je vaš odnos? - upitao je voditelj.

- Mi smo sada drugari, to je jasno. Ukoliko uđemo u neki dublji odnos, on će morati da promeni odnos koji ima prema drugim ženama. Ja čujem i vidim kako se on ponaša sa ženama ovde. Drugari smo sada - kazala je Anđela.

- To znači ni da Miona, ni neka druga nemaju šta da traže pored njega? - upitao je voditelj.

- Ne. Nema onda druženja sa drugim ženama, ako sam ja pored njega - istakla je Anđela.

Voditelj Milan Milošević podigao je Sonija, kako bi se osvrnuo na raskid sa Jelenom.

- Zbog čega ste Jelena i ti prekinuli? - upitao je voditelj.

- Nije ona zrela za ozbiljnu vezu, nikako. Ja sam pokušao da održim neki normalan odnos. Poljubac je došao kasno - istakao je Soni.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.