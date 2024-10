Ne štede se!

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Nikoli Škatariću.

- Najo, je l' si ti u vezi sa Slađom, pa sinoć onakav haos - glasilo je pitanje.

- Nismo. Folirant - rekao je Škatarić.

- Iskreno, blam me je. Ne znam šta bih rekla, jako me je blam i jako me je sramota. Sramota me je što sam dozvolila sebi i šta je moj otac gledao i moja majka. Nismo u vezi, nećemo biti u vezi. Povredilo me je, nisam znala da je zbog četiri piva da se pomiri sa mnom...Mislim da je dr*lja, f*ksa, namiguša...Mog dečka nijedna devojka ne može da ima kada hoće - rekla je Poršelina.

- Najo, šta si rekao Drvetu, šta si meni danas rekao - pitao je Milan.

- Ja sam rekao da ću da se pomirim za pet minuta, možda i manje. Ja sam joj rekao da želim da se pomirim i da mi treba pet minuta i plus pivo - rekao je Škatarić.

Sledeće pitanje bilo je za Rašu Mladenovića.

- Rašo, zbog čega si rekao da je Anđela uvredila i tebe kada je za Ša rekla da je matori jarac, a hoćeš li sada to reći i za Mionu, pošto je to Miona rekla za Ša, a Anđela je samo ponovila - glasilo je pitanje.

- Tebi je tvoja devojka rekla da si matori jarac koji ima rđav, da ne kažem šta - rekla je Anđela.

- Nemaš sp**mu u ustima da pljuješ i prdeže da mirišeš...Ušla je u priču sa Galetom da je ne osudi narod, a sada pošto ne zna kako svoje d*pe da iščupa, nameće Mioni fejk priču - rekao je Ša.

- Ako ćemo o prošloj godini onda si i ti sp**mulja - rekla je Miona.

- Tvoja devojka je videla karijeru kod Gastoza, pošto je tvoja scena samo Elita, a uskoro će da peva samo ispod tuša - rekla je Anđela.

- Neko p*ši ispod tuša, neko peva ispod tuša - rekla je Miona.

- Tako je Mimi, nek vide svi kako j*bu Mimi i Ša - rekao je Aleksić.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Pink.rs