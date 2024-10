Verujem u njega i snove: Anđela priznala da sa Gastozom nije kraj, otkrila zbog čega glumi ledenu kraljicu, pa mu posvetila romantične stihove (VIDEO)

Obelodanila detalje svog tajnog plana!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Anđelom Đuričić u "Šiša baru" o njenom odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Fino sam raspoložena, ništa se nije promenila. Puna sam pozitivne energije, zadovoljna sam trenutno svojim životom. Sa Gastozom se ništa ne dešava, to je moja trenutna odluka, najbolje je tako u ovom trenutku. Ne može da bude konačna, nije razlog dovoljno dobar, možda i dalje tako mislim. Nisam sigurna da ću da mislim tako, kolebam se. Morala sam da reagujem u tom trenutku, ne mislim da sam previše oštro reagovala, čak sam trebala i ranije, ali ranije nisam osetila potrebu. Ako se njemu to nije dopalo, to nije moja stvar. Nema šta da mi bude žao, što bih žalila? - govorila je Anđela.

- Da li si primetila da je tužan? Kako da ti on od petka priđe, nešto kaže, a ti ga iskuliraš - upitao je Darko.

- Nije mi prišao. Jeste mi preko Keti, Jordanke i Miljane, ali ja sam vratila sve. Baš sam se navikla da me dočeka limunada. To je bilo od trenutka, kad sam videla samo mi se vratilo. To je bio inat u trenutku, kao i za čokoladicu. Ja se inatim sama sa sobom. Što bi rekla Nataša Bekvalac, u meni su dve. Verujem i u njega i u snove. Ja nisam normalna, ne znam šta mi je. Ja verujem u njega i stvari koje mi je pričao, ništa neću da osporim. Nije samo on, da li si video kako smo bili fini i bliski? Baš smo bili bliski - smejala se Anđela.

- Je l' ti nedostaje tvoj delfinčić? - pitao je Darko.

- Ne znam, pomislim kad ga vidim da popričamo. Ja njemu sigurno neću. Ne vidim tu upornosti, ne bih mu prišla, nema šanse. On je dobio povratnu, bio je kod mene dva jutra na krevetu, kad smo bili na rođendanu svi su navijali da se poljubimo. Mislim da je pogrešio i da shvati svoju grešku, a mislim da nije shvatio i dalje. Neka ga još malo - nastavila je Đuričićeva.

- Šta kažu drugi ljudi? - pitao je Darko Tanasijević.

- Ne želim da bude da sam ga ogvoorala, namerno će neko da mu prenese da sam rekla nešto što nisam. Kad bude prišao i kad bude shvatio svoju grešku naravno da ćemo da pričamo, ništa se nije desilo, samo neću da prećutim nešto što mi smeta. Želim od samog početka da postavim neke stvari, jer prećutiš jednom, pa misliš da mogu da ti rade neke stvari. Ne bih mu zamerila da ustaje i skače za sve, nego je u konkretno u jednom situaciji. Ne može to selektivno, trajalo je dva, tri dana, znam da nisam luda. Mislim da nije shvatio svoju grešku, a ljudi zbog kojih se svađao su juče sedeli i pričali, tako da je on ispao ovca, a i zaslužio je i nadam se da je shvatio. Pre će da shvati jer je video da su se oni pomirili, nego jer je pogrešio prema meni. Neka pokaže na delu sutra, da vidim da je shvatio - pričala je Anđela Đuričić.

- Koje je tvoje mišljenje o Eni? Ona se zavadila sa pola kuće - rekao je Darko.

- Ne mogu da dam tačnu definciju. Ušla je u punom gasu, pa direktno na Aneli. Sa Matejom je bila, pa će opet za dve godine. Aneli ima dosta ljudi koji je gotive, pa su odmah zauzeli njenu stranu. Ena dosta stvari nije iskreno rekla, dosta stvari kaže sa strane i to je suštinski problem. Odnos Aneli i Ena jedno, Mateja i Ena drugi, a Peja i Ena treće. Oni vole Aneli, pa im to smeta. Peja mi se nije dopao, malo me je razočarao, jer ju je baš ponizio. Rekla mi je sinoć da su pet minuta pre toga pričali o zadatku, nije to zaslužila. Ena i Aneli će da traju do kraja, ne gotive se. Nije ni Ena čista, ali smatram da je dobila veći hejt zbog Aneli. Nije realno da su počeli da se druže i da im govore da su mama i sin, a da su za Mateju i Aneli to podržali. Ne volim to ponižavanje devojkom za stolom - govorila je Anđela.

- Kojom pesmom ćeš da opišeš odnos sa Gastozom? - pitao je Darko.

- Kako je lepo imati nekog kao što tebe imam ja, kako je lepo biti čarobnjak, a ti moja delfinica - pevala je Anđela Đuričićč.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić