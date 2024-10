Rešeta kao da sutra ne postoji: Aneli zauvek završila sa Matejom, pa priznala da Enu ne može da gleda očima (VIDEO)

Ne štedi reči!

Naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijević u "Šiša baru" večeras je Aneli Ahmić. Ona je govorila o svom odnosu sa Matejom Matijevićem, ali je komentarisala njegov odnos sa Enom Čolić, njegovom bivšom partnerkom.

- Aneli kakva je situacija sa Matejom? - upitao je Darko.

- Završili smo pre neki dan sve, sinoć je bila neka svađica i izašao je kad sam ga prokomnetarisala na nominacijama. Ja sam sa njim zaista završila i ne interesuje me više u tom smislu. On je baš derište, činio mi se totalno drugačije i sve me to prošlo jednostavno - rekla je Aneli.

- Da li si promenila taktiku ovih dana budući da su te mnogi gazili? - upitao je Darko.

- Da, mnogo su me napadali, ćutala sam, ali više ne ćutim odgovaram sada svima - rekla je Aneli.

- Kako komentarišeš odnos Mateje i Ene, ona tvrdi da je on ovakav i onakav, pa povlači reč? - upitao je Darko.

- Ona je folirant kakvog ja nisam videla. Istakla se, ali na pogrešan način. Sve glumi, sve je foliraža. Istekla se jer sam ja bila sa Matejom u vezi, koja bi bila njihova svrha da nije bilo mene? Istakla sam i njega i nju. Ja odem do Miće da ga izmasiram, a ona kaže da ne može da me gleda i da bi mi facu zgnječila. Neka pričaju šta hoće, ali itekkao će dobijati odgovor - rekla je Aneli.

- Vidim da su mnogi ostali u šoku kada je Peja na onakav način ponizio Enu? - upitao je Darko.

- Nisam očekivala, ali mi je Peja rekao da su oni pre toga pričali. Peja je jako pametan, vaspitan i kulturan dečko. Sa toliko malo godina pametnijeg dečka skoro nisam upoznala, lep je i zgodan kao lutka, ali jako mlad za mene - rekla je Aneli.

- Kako komentarišeš tu Eninu tetovažu na kojoj piše budi dobra? - upitao je Darko.

- Meni je to sve jasno, zabranili su joj da pije, meni je Mateja to jednom priznao. Neće ona dugo izdržati da ne pije - rekla je Aneli.

- Zbog čega je toliko brane i Luka i Gastoz i Mateja? - upitao je Darko.

- Gastoz je zna iz noćnog života, verovatno iz tog društva, ona je brat ovo ono-

