Prvo oglašavanje Ivanove sestre: Otkrila u kakvom je odnosu sa Marinkovićem, pa oplela po Jeleni

U današnjoj emisiji RedAkcija, voditelji Sanja Arasić i Joca Novinar su ugostili čuvenog Geru, kuma Ivana Marinkovića.

Gera je u jednom momentu u toku emisije nazvao sestru Ivana Marinkovića, Teodoru, koja je otkrila da li je istina da ona i Ivan nisu u dobrom odnosu.

- Ivan i ja smo u najboljem odnosu, on je meni brat, a ona sve izmišlja, to je strašno. Moram da kažem da se meni ne sviđa to što radi, kakvo bre spuštanje lopti. - rekla je Teodora opa dodala:

- Mi smo u sjajnom odnosu, ne brinite - rekla je Teodora.

Autor: N.B.