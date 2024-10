Svaki dan smišljam kako ću da ih vređam: Miljana osula žestoku paljbu po Terzi i Sofiji, pljušte uvrede! (VIDEO)

Ne štedi reči!

U novom izdanju emisije ''Pitanja novinara'', novinar Darko Tanasijević ispred Pink.rs portala i Joca Novinar ispred Red portala spremni su da učesnike sateraju u ćošak svojim škakljivim pitanjima. Miljana Kulić sledeća je dobila reč.

- Rekla si da se kaješ što si povukla tužbu i da je bilo bolje da si uzela te pare, te ih lično dala Milici. U suprotnom, potrošiće n k*rvu Sofiju - rekao je Darko.

- Rekla sam to, majka mi je rekla da ako sam toliko već humana, onda je trebalo da sama dam te pare Milici. Opet me vređa, tako da tužbu mogu opet da podnesem. Govorio je kako će mi roditelji umreti od raka, mene to ne dotiče, jer znam da su živi i zdravi. Naravno da ću komentarisati Tarzana i ovu pr*fuknjaču - rekla je Miljana.

- Šta kažeš na ono od sinoć - pitao je Darko.

- Rekla je kao da ima poštovanja i da neće to raditi pred Milicom, naravno, ipak nam je taj odnos bio prezentovan. Degutantno, žena u sedmom mesecu. Kaže ne povređuje nikog, a ona sve oseća. Ne vidim da im je nešto žao zbog svega što su uradili - rekla je Miksi.

- Da li stvarno misliš da Terza želi da uspostavi dobar odnos sa Milicom, a nastavlja da je povređuje - pitao je Tanasijević.

- Boli njega k za Milicu i dete. To dete treba uskoro da se rodi, a on uopšte ne mari za to. Da mu je stalo, ne bi to radio. Svoja sr*nja pere preko Milice, kao nije znao za te aftere. Sofija ga je tempirala, a on je šimpanza. Svaki dan smišljam kako ću da ih vređam, radim to sa zadovoljstvom - rekla je Kulićeva.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković