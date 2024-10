Da nije bilo Aneli, ne bi bilo ni nje: Kačavenda potkačila Enu, priznala da je zgrožena OVOM njenom izjavom! (VIDEO)

Netrpeljivost i dalje postoji!

U novom izdanju emisije ''Pitanja novinara'', novinar Darko Tanasijević ispred Pink.rs portala i Joca Novinar ispred Red portala spremni su da učesnike sateraju u ćošak svojim škakljivim pitanjima. Milena Kačavenda dala je svoj sud o sukobu Aneli Ahmić i Ene Čolić.

- Kako reaguješ na tuđe komentare, na primer Brankine da si mešala u klubu za piće i ono za epruvete - pitao je Darko.

- Ja imam 31 godinu, a dete mi ima 13. Meni ne treba to, da bih imala flašu pića. Za epruvete, to nisam radila i to može da se proveri. Branka je Anelin zastupnik, šta reći - rekla je Ena.

- Kačavedna, kako komentarišeš Enin konflikt sa Aneli - pitaio je Tanasijević.

- Iznela sam svoje mišljenje o Eni, propratila je priče i imala je ideju da se nakači. Da nije bilo Aneli, ne bi bilo ni Mateje, ni nje. Njene izjave su sve gore, a počela je prva. Kad je dobila salvu uvreda, kao bila je u šoku. Nikad nisam čula ni od muškaraca da kažu puna ti utroba, to mi je vrlo gadno. Sama je prepričala o afterima - rekla je Kačavenda.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković