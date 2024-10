Sedma sila izrešetale učesnike Elite: Terza i Aneli u nikad brutalnijem sukobu, Gastoz i Anđela ozvaničili odnos? Ovo je obeležilo noć za nama (VIDEO)

Turbuletna noć u Eliti!

Sinoć je u rijalitiju "Elita 8" održana emisija "Pitanja novinara". Na samom početku Darko Tanasijević razgovarao je sa Aneli Ahmić, o žestokom sukobu koji je imala sa Borislavom Terzićem Terzom.

- Rekla sam da mi je to degutantno. Ona je pokazala da nije čedna i fina. Mislila je da će treptanjem okicama zavarati ljude kako je dobra i mila, a onda smo videli brutalan se*s. Ono je katastrofa. Katastrofa je kako se to on ponaša. Milica je njegova verenica, s kojom čeka dete, a ostavio ju je na brutalan način i ponizio - kazala je Aneli.

Tokom Anelinog razgovora sa Darkom umešao se Terza, nakon čega su ponovo pale uvrede.

- Nije dobra majka. Čim se rijaliti završio, otišla je par dana da bude pored deteta. Više je bila u Beogradu, nego pored deteta. Ona je pokazala ko je i šta je. Šta je sve u prošlosti radila, a našla je da morališe meni - kazao je Terza.

- Ti si trudnu devojku ostavio, sram da te bude. Imam pravo na svoje mišljenje - kazala je Aneli.

Nakon toga Terza je govorio o svojim planovima za budućnost i odnos sa Milicom Veličković, sa kojom čeka dete.

- Trebalo je da sačekam s tim i da popričam s njom, ali narod zna da sam iskren. Kad izađem, kontaktiraću je lično i razgovaraćemo. Ako ne bude htela, tražiću preko suda da viđam svoje dete. Biću dobar otac tom detetu, ako nosi moje prezime. Krivo mi je što neće živeti sa mnom - rekao je Terza.

Sofija Janićijević takođe je dobila reč, kako bi odgovorila na uvrede koje dobija od cimera.

- Osećam potrebu, ali nikada se nisam našla u takvoj situaciji da me neko vređa. Iskreno, da sam napolju, rešila bih nekim drugim putem to. Ovde me neškolovane, proste devojke, čije se zanimanje ne zna vređaju. Kako ja da se raspravljam sa Aneli, koja moje ponašanje naziva ku*varlukom, a time opisuje sebe. Ja Moju majku vređa, ne zna ni ko je ni šta je - rekla je Sofija.

Sofija je nakon toga pokušala da se opere od omalovažavanja veridbe Milice i Terze.

- Samo da kažem za ono deset dana verenica. Nisam imala lošu nameru, nisam se rugala. Kad odemo u sobu, nisam svesna da me neko sluša i da se to tumači na način na koji se tumači - pravdala se Sofija.

U nastavku noći Darko Tanasijević razgovarao je sa Aneli Ahmić i Enom Čolić o njihovom sukobu. One su se ponovo posvađale i častile jedna drugu strašnim uvredama.

Eni se nakon toga pridružio Jovan Pejić Peja, pa su progovorili o svom odnosu i emocijama koje gaje.

- On se prilagođava. Normalno je da će mišljenje uticati svesno ili ne, ali verujem da je pametan i da može da misli svojom glavom. On kaže da više ne sumnja u mene, ali videćemo. Vreme je pred nama, videće da sam iskrena prema njemu - kazala je Ena.

- Pa neke stvari su veoma jasne. Ona jeste dobar čovek, ali mislim da nije prema meni bila iskrena kad sam je pitao neke stvari. Ima vremena da se neke stvari iskristališu, videćemo. Trenutno imamo okej odnos. Primetio sam da je utorak bila iskrena prema meni. Ukoliko se bude dalje tako odvijao naš odnos, ostaćemo dobri - kazao je Peja.

Treća tema u emisiji bio je odnos Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza. Ona je prvi put nakon svađe iskreno govorila o njihovom prisnom odnosu i potencijalnoj vezi.

- Što se tiče našeg odnosa, stvari često i dosta brzo menjaju. Ne smatram da je dosta vremena prošlo da bih ja imala vremena da budem sigurna u nas. Vremenom ću uvideti kakva je situacija među nama. On je video sve moje strane, dok ja njegove nisam. Nisam ga videla u nekim svađama. Treba nam vremena, to je činjenica - kazala je Anđela.

Nakon toga Gastoz je priznao šta mu leži na duši i da se zbog Anđelinih promena često oseća loše i bude u grču.

Stefan Korda i Ana Nikolić razgovarali su sa Jocom Ilićem o problemima koje imaju poslednjih dana zbog njegovih promena u ponašanju.

- Napolju nije bio agresivan, nije m se dopadalo takvo ponašanje. Ne znam za tu njegovu stranu, kad smo živeli zajedno, bio je fin. Poneo ga rijaliti. Ne bih ga povela sa sobom ovde, da je bio takav. Ne bih htela da se brukam - objasnila je Ana.

- Nisam bio agresivan prema njoj, a tuđe mišljenje me ne interesuje. Sad smo se posvađali zbog Uroša - odgovorio je Korda.

U nastavku ove noći Ivan Marinković i Jelena Ilić Marinković govorili su o svom odnosu, a nakon nesuglasica odlučili su da stave tačku na komunikaciju.

Za sam kraj Raško Mladenović otkrio je kako je izgledala pljačka vrednih slika koju je izvršio pre nekoliko godina, a o čemu je brujao ceo svet.

- Kad sam se oženio i dobio dva sina, želeo sam da se obezbedim na neki duži period, rešio sam da mi meta bude muzej, koji sam posećivao u Cirihu. Planirao sam pljačku godinu dana . Išao sam na kartu toga da zaposleni u muzeju ipak oko pet imaju želju da što pre odu kući. Čim sam ušao u muzej, dva čoveka iz obezbeđenja su bila tu, ja sam im rekao da legnu na pod, dok su dva momka pored mene išla da iznesu te slike - kazao je Raško.

Nakon emisije došlo je do žestokog sukoba Korde i Nenada Macanovića Bebice, jer je tokom razgovora branio Anu.

Anđela je odlučila da priđe Gastozu pred odlazak na spavanje, a on je odmah iskoristio priliku da joj prebaci što ga je zaspostavila.

Nakon dugačkog razgovora Gastoz je obavestio Anđelu da su od danas u vezi i da ga ne zanima šta ona misli o tome, ali se svakako i nije preterano bunila.

