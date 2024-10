Digla ruke od Peje: Ena Čolić progovorila o njihovom odnosu, pa se osvrnula na sukob sa Aneli (VIDEO)

Voditelj Darko Tanasiejvić je u Šiša baru ugostio Enu Čolić.

Ona je na samom startu razgovora progovorila o sukobima koje ima u Eliti:

- Ja nisam konfliktna ličnost, verujem da im smeta što sam se ja istakla i nametnula. Meni je super, da to nisam bilo bi dosadno. Ne znam što ja njima smetam, ovi konflikti sa dečurlijom, Aneli je drugo sa njom to traje. One udaraju na mene uličarski i sada ću ja to da vratim - rekla je Ena pa je dodala:

- Ja neću da dozvolim da me neko vređa, da me klinka naziva ku*vom, ja sam njoj odgovorila da joj je mama ku*va. Ja sam njoj prvo ćutala, a onda sam pukla. Mnogi pričaju da su ljubomrne na mene zbog Peje, ali ja nemam šta sa tim. One mene ne podnose, a Peju ja ne vučem ka sebi, on sam bira.

Ena je potom otkrila u kakvom su odnosu ona i Peja:

- Ja sam njemu prišla noćas i rekla da stavljamo tačku jer neću da ga sklanjam od drugarica, samo sam presekla. On je mene nakon toga pitao što se mi ne družimo, a onda je on rekao da ćemo se družiti napolju - dodala je Ena pa je otkrila kako gleda na Pejino ponašanje kada ju je smirivao:

- On se ponašao kao da je za stolom, a ja sam vikala na tu decu jer ne znaju da se ponašaju. On nije u situaciji u kakvoj sam ja, mene kude, njega hvale.

Nakon toga ona je progovorila o odnosu Gastoza i Anđele:

- Ja navijam za njih, oni su meni top. Moram da kažem da mi znači to što me on brani, a ja bih bila ponosna da moj dečko brani drugaricu, to jako znači - rekla je Ena pa se osvrnula na Aneli:

- Kada ti Aneli kaže da si glup.. Ja nju gledam juče, ona je meni toliko uŽasna, jako mi je iritantna - dodala je Ena.

Detaljnije u nastavku.

Autor: N.B.