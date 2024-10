Vicešampionsko mesto: Miona vinula Aneli u nebesa, smatra da zaslužuje drugo mesto najpožrtvovanijeg učesnika (VIDEO)

Ne štedi dok je hvali!

Voditelj Milan Milošević podigao je Mionu Jovanović kako bi prokomentarisala to što se Aneli Ahmić našala na drugom mesto najpožrtvovanije.

- Prvi razlog, ima malu devojčicu Noru, dve sezone i sve što radi, radi zbog Nore. Druga stvar, daje se u odnosima sto odsto, a treći razlog je to što je svi napadaju, od početka je krenula jako - rekla je Miona.

- Hvala gledaocima, sve ovo što je Miona rekla, slažem se sa njom. Druga godina zaredom, nije mi lako ovde nijedne sekunde bez Nore. Obezbedila sam je i tek ću i sve ovo što mi se dešava, ta neka moja stanja, sve je to zbog toga što sam je ostavila, to me negde boli, ali moram izdržati i šta je tu je, zbog nje se borim - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić