Skandal!

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Eni Čolić.

- E moja Ena, kako te namazano Munjez navukao, sada će prvi biti fin prema tebi, a kada nađeš dečka govoriće ti da si ku*va - glasilo je pitanje.

- Fin je od početka, a neću naći dečka...Nije se ništa desilo među nama. Munja mene nije muvao, ništa nije bilo među nama - rekla je Ena.

- Ja nikada nijednu devojku nisam nazvao ku*vom - rekaoj e Munjez.

- Juče je pokazala svoje pravo lice, malo je popila, pa nije mogla da vidi na ruci da joj piše: "Budi dobra". Gledam onaj klip gde pričaš Mateji da ćeš da mi skineš ribu, na kraju si je ti skinuo. Čudna mi je situacija, juče me je vukla tu. Ja sam raščistio, nije loš prema meni, ispao je loš prema Ani, a čudno mi je da je ispala ona loša prema Ani, jer sam video da je grli za stolom - rekao je Peja.

- Ovo nije njen inat, ona ne igra rijaliti, ovo je ona - rekao je Ivan.

- Sada dolazimo do toga kada je rekla da je Peja nezreo, Peja je i te kako zreo, on ju je procenio i tačno je znao kakvu igru igra, zato je i otkačio - rekla je Jordanka.

- Njeni postupci sigurno nisu u redu, rekao sam joj da može da sedi kao Baki sa strane, opet si neko ko bi privukao pažnju. Što se tiče ovih stvari, ja ne podržavam to što je napravila, ja ih oboje osuđujem, nije u redu s njene strane prema Ani, on treba da se podigne gore i da se izrešeta...Ja sam danas prvi put Munju uzeo u usta. Otišao je kod Sandre i Aleksandre i rekao da lažemo Gastoz i ja da smo pričali sa drvetom. Druga stvar, rekao je: "Aleksandra je slagala, a druga osoba što je rekla Ani, ja ništa nisam imao". Ena je mene zvala da pričamo, Sandra mi je rekla, imao sam potvrdu da je došlo do poljupca - rekao je Luka.

- O kom rešetanju ti pričaš, da čujem - rekla je Kačavenda.

- Niko nije otišao kod Ane da je uteši, sem kada je ona sama izašla plačući, nego su komentarisali Enu ceo dan danas - rekao je Vujović.

- Meni se javlja da će Ena uskoro ući u ozbiljnu vezu s nekim muškarcem - rekao je Mića.

- Tako je Mićo, mislim da će to biti Luka, jer ovakav frajer nema mu*a da smuva Sandru - rekao je Ivan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić