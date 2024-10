Pukla bruka: Soni obrukao Jelenu Ilič simulacijom njihovog odnosa, Ivan ustao da je odbrani! (VIDEO)

Ponizio je!

U toku je emisija 'Pitanja gledalaca'. Večerašnji voditelj je Milan Milošević. Naredno pitanje postavljeno je Danijelu Dujkoviću Munjezu.

- Pitanje za Munju: Zašto si se iživljavao nad Urošem i Aneli a nije smeo Janjušu ništa da kaže? -pitao je Milan.

- Ja sam rekao da sam prošle godine pogrešio sa Urošem i da sam ove godine promenio ponašanje, što se tiče Janjuša on je tada doživeo veliku tragediju i nisam skakako na njega tada jer mi je stvarno bilo žao. Ja mislim da Aneli ima neke simpatije prema Terzi jer stalno skače na njegovu temu i to smatram -rekao je Munjez.

Pitanje za Sonija: Kako to radi Jeca, pa željna je oprosti joj? -pitao je Milan.

- Jasno mi je što je Ivan postao impotentan jer kad me je stisnula sve mi je bilo jasno. Posle 12 dana veze ona ustane i krene da me vređa. Kad smo bili u hotelu došlo je do par dodira i onda je spustila ruku dole i jako mi je stegla, izdržao sam -rekao je Soni.

- Jezivi ste svi koji pričate o ženama -rekla je Miona.

- Ona je meni kao muško, uopšte mi nije privlačna -dodao je Soni.

- Meni je on smešan, ovo je jako ružno što priča i nije prvi put da to radi, celu noć pokušava da mi dobacuje nešto. Dečko je teška dijabola -rekao je Ivan.

Autor: Nemanja Šolaja