Htela je da se svuda pojavljujemo zajedno: Ivan raskrinkao Ivanu Vrbaški, obelodanio šok detalje iz njihovog odnosa! (VIDEO)

Krenuo u napad!

Voditelj Milan Milošević pred sam izbor potrčka odlučio je da se prokomentarišu "Nominacije" i žestoko vređanje Jelene Ilić. On je reč odmah dao Marku Đedoviću, kako bi izneo svoje mišljenje o tome.

- Mislim da bi situacija bila još gora da ja nisam ušao. Ljudi su priče formirali na osnovu toga, jer ljudi hoće da izbegnu Ivanovo vređanje. Meni se nominacije nisu svidele, ne mogu da se svađam sa nekim iz čista mira, a hoću ako ona bude krenula. Ljudi su se obraćali preko Jelene i dosta su nju vređali jer ne žele njega da uvrede. Komentarisao sam da mi se nisu svidele nominacije. Mislim da je Jelena meni iskreno pristupila. Ne mislim da može da se nosi s tim i da spušta loptu kad ne može da izdržđi, pa ispolji na druge ljude i zato sam rekao da je najodvratnija verzija sebe kad je sa Ivanom. Mi smo od njih čuli najgore stvari o njima samima. Jelena se ni ne seća nekih prepiski, ja se sećam svega. Ivan je njoj rekao kako joj nije poslao da je kompleksira, a prva rečenica je: "Evo ti da vidiš da ti ne možeš" - govorio je Marko.

- Ja sam se oglasio ovde i rekao da se pošalju poruke, rekao sam Tanji da se pošalje slika, a ne prepiske... Očigledno me nije razumela - pravdao se Ivan.

- Sve je izašlo, ja sam video. Oni su tu noć ublažili ili se nisu sećali. Ivan je rekao da je to prepiska od drugih ljudi, a u nastavku se vidi da je kod Miljane i Marije i da mu nije bilo dobro, odgovarao je kratko. Ivan je promenio tri priče ovde, jer je mislio da ima samo jedna poruka, a ima pet slika na portalu je izašlo odmah - govorio je Marko.

- Naravno da nisam hteo sve da kažem. Mi nismo imali dogovor, a po ovome što čujem zaključio bih da je Ivana Vrbaški to poželela i sigurno se čula sa Tanjom. Znam kako se Ivana ponašala kad smo se viđali, videli smo se dva puta. Svašta mi je govorila, htela je ozbiljnu vezu i rekao je da joj ne smeta to što jesam i što ću da uđem u rijaliti. Htela je da se svuda pojavljujemo zajedno, ja nisam. Ona je poželela da se to vidi i nađe u medijima, a ja ne - pričao je Marinković.

Autor: A. Nikolić