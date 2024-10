Nije njegov tip devojke, obrukala se: Branka Blek Rouz smatra da Gastoz neće trpeti Anđelino izveštačeno ponašanje (VIDEO)

Brutalno iskrena.

Poznata srpska striptizeta Branka Blek Rouz bila je gošća emisije na RED TV-u ''Pitam za druga'', komentarisala je goruće teme u Beloj kući. Na redu je bio emotivni odnos Anđele i Gastoza, nije štedela reči.

- Nekima se dopada odnos Anđele i Gastoza, drugi su zbunjeni. Kako se oni vama čine - upitala je voditeljka.

- Čine mi se kao dva različita sveta. Ali nikada se ne zna, može nama da se čini jedno, ali znajući Gastoza ona nije njegov tip devojke - rekla je

- U kom smislu - rekla je voditeljka.

- Ako gledamo njegove prethodne veze, najviše je odlepio za Naidom, a bila je potpuno suprotni tip od Anđele. Nije ni on njen tip po meni, ne mogu da kažem ali deluje mi planski. Anđela ne bi bila toliko interesantna ako ne bi bila sa njim, a on da ima neku priču da tera. Sa Zvezdanom se obrukala - rekla je Branka.

- Da li je zato suzdržana od veze sa Gastozom. Poljubac se dogodio - upitala je voditeljka.

- Mislim da je došla da ispravi grešku iz šestice, da bude kao u petici nedodirljiva devojka ali joj ne ide. Sve mi nekako deluje uštogljeno i usiljeno - rekla je Branka.

-Jel mislite da Anđela previše kalkuliše, manjka joj poverenja ali je evidentno da joj prija - rekla je voditeljka.

- Ona se plaši da se upusti u bilo šta ili prizna bilo šta. Puno mi je to izveštačeno. Gastoz to neće baš trpeti, oni da su napolju ne bi ni bili zajedno, to bi Gastoz već... uspeo bi da je smuva a uspeo bi i da se raziđu - rekla je Branka.

Autor: Pink.rs