Terzić je kriv, Sofija je folirant, uvek ispašta neko nedužan: Branka Blek Rouz o gorućoj temi (VIDEO)

Na tančine.

Poznata srpska striptizeta Branka Blek Rouz gostovala je u emisiji ''Pitam za druga'' te prokomentarisala aktuelnu temu koju drma region a to je ljubavni odnos Sofije i Terze.

- Kako komentarišete čitavu ovu situaciju koja je zadesila Sofiju, Terzu i Milicu - rekla je voditeljka.

- Uvek će da ispašta neko nedužan. U ovoj celoj priči buduća beba, u startu je situacija takva da majka i otac nisu zajedno - rekla je Branka.

- Šta mislite hoće li se to ispraviti - upitala je voditeljka.

- Imala sam u životu situaciju kada sam bila u drugom stanju kada mi se raspadala veza i sve, ali ja sam imala motiv a to je moje dete, sva ta ljubav prema ocu deteta usmerila se prema detetu. Bila sam svesna svoje loše procene i da moram da budem stabilna kako bi svom detetu donela boljitak u životu - rekla je Branka.

- Čini mi se i da Milica tako postupa - rekla je voditeljka.

-Milica treba da shvati to kao promašaj, oni su pokušali napolju, shvatila je ovim ulaskom da to nije to, aposlutno je podržavam i ne smatram da treba da oprašta. Ne treba da krivi drugu devojku. Nikad nije kriva žena nego je kriv muškarac. Nije njoj kriva Sofija, nego Terza. Po meni Sofija je folirant, ali svi imaju neku grešku - rekla je Branka. Detalje pogledajte u nastavku.

Autor: Pink.rs