Ena Čolić razbucala odnose u Beloj kući: Tri para brutalno zaratila zbog nje, Marinkovićima opet pukla tikva!

Ova dešavanja obeležila su noć iza nas!

Sinoć je u rijalitiju "Elita" na samom početku noći bilo vanredno ubacivanje, a Bela kuća postala je bogatija atraktivnom crnkom, Aleksandrom Vučenović.

Ona je odmah u studiju otkrila da je bacila oko na Nenada Marinkovića Gastoza.

- Nemam neki tip, privlači me više energija, ali izgleda solidno za svoje godine. Možda bi mi se svideo Gastoz, videćemo. Enu znam preko drugara - rekla je Aleksandra.

Čim je stigla na velelepno imanje ona se i upoznala sa Gastozom.

Odmah nakon ubacivanja počela je emisija "Pitanja novinara", a Darko Tanasijević na samom početku razgovarao je sa Enom Čolić, koja je imala jaku burnu nedelju i žestoke sukobe.

Ena je govorila je problemima sa Jovanom Pejićem Pejom i prizanala da joj nešto govori da između njih dvoje nije kraj.

- Pejo, kakvo je tvoje mišljenje o Eni sad - pitao je Darko.

- Razmišljam svaki dan o tome, iznenađuje me. Jesam i ja kriv, ali ona ne zna da kaže da je kriva, jer joj ne da ego. Ja sam uvek kriv, ona je malo labilna osoba i to mi smeta kod nje. Gledam kako se ophodi prema drugima, jer bi se tako ophodila prema meni - rekao je Peja.

Ena je nakon toga govorila o sukobima sa Milenom Kačavendom, a mnoge takmičare je iznenadilo što ona nema potrebu da uzvrati na gnusne prozivke koje dobija od nje.

- Ne plašim je se. Nikakav problem mi nije to što ona ima svoj stav. Mene ona ne poznaje. Ima pravo da ima svoj stav i mišljenje. Ona izgleda moćno i negovano. Savršeno se oblači i izražava - kazala je Ena.

Vrlo brzo usledila je i Kačavendina povratna.

- Moguće da zna nešto od spolja, familija mene poznaje. Enu ne poznajem od spolja i drago mi je zbog toga, jer se sa takvim ženama ne družim. Videla sam njeno ponašanje sa Pejom, rekla sam da je ona luda. Previše smo joj dali na značaju, iako je i sama mogla da bude zanimljiva. Deluje mi da je i ona dobila savete za rijaliti. Ljudi koji piju asepsol u 21. veku, šta da kažem - rekla je Kačavenda.

Tu nije bio kraj problema Ene Čolić jer je usledilo i suočavanje sa Anom Spasojević.

- Munja je ovde moj drugar. Ne pogađaju me njene reči. Znam ko sam i šta sam, laž pojedinaca mene ne može da uvredi - kazala je Ena.

- Misliš da si bitna. Ovde se o tebi priča samo jer su ti postupci katastrofalni. Devojko, šokirana sam koliko si glupa - kazala je Ana.

Nakon izlaganja Ane i Ene, Darko je razgovarao sa Danijelom Dujkovićem Munjezom, koji je jasno stavio do znanja da se neće boriti da Spasojevićoj dokaže ljubav.

- Ena sebe pokopava, lakše bi bilo da je rekla da sam greška, a ne inat. Nema ograđivanja, kriv sam i ja sam inicirao. Sa Anom sam pokušao par puta da pričam, ali ne pada mi na pamet da trčim za nekim. Znala je i ono sa Mimom od sinoć. Čim sam to uradio, znači da sam bio nezadovoljan u tom odnosu. To nema veze sa Anom, nego je do mene. To što se desilo sa Enom, moglo je sa bilo kojom drugom - rekao je Danijel.

Sledeća tema bio je odnos Gastoza i Anđele Đuričić. On je prvi otvorio dušu i otkrio kako se oseća nakon što je sa njim prekinula kontakt, ali i priznao da li će nastaviti da se bori.

- Ne znam šta da kažem. Mučim se, ne znam kako da sve to rešim i tu Helgu sklonim, a ostavim samo Anđelu. Kakav ti je plen, takva si i zver, ali previše je sve ovo. Ne pravi ona problem meni, ali opuštena. Mislim da se zaljubila, ali da se jako plaši da uđe u vezu sa mnom. Iskreno, ukoliko ona misli da ja nju ne gledam na neki isren način i da neko drugi postoji, onda dobro - istakao je Gastoz.

Anđelu su Gastozove reči jako iznervirale, zbog čega je ponovo izljubomorisala na njegov odnos sa Enom, ali i priznala da postoji mogućnost da se pomire, ako dokaže da nema emocije prema drugoj devojci.

- Oči mu se smeju, promeni boju u licu i ne može da sakrije to nešto što ima prema njoj. Ja to vidim otkad sam to zamerila i nemam problem s tim, ali neke stvari nije trebalo da usmeri ka meni - rekla je Đuričićeva.

- Nesigurna si, bacićeš sve niz reku, jer te boli Ena. Uhvati svog muškarca, dokaži mu da si jedina - dodao je Gastoz.

- Ti nisi moj muškarac, niti ćeš biti s takvim ponašanjem - odbrusila je Anđela.

Na red je opet došla Ena, koja se suočila sa Zamerio sam joj jer ne razmišlja o nekim svojim postupcima. Ena ne vidi ko joj šta ovde misli, nego traži savete od pogrešnih ljudi - kazao je Luka. nakon drame koju su imali u sredu, kad mu je zamerila što joj natrljava na nos situacije u kojima ju je branio za crnim stolom.

- Zamerio sam joj jer ne razmišlja o nekim svojim postupcima. Ena ne vidi ko joj šta ovde misli, nego traži savete od pogrešnih ljudi - kazao je Luka.

Borislav Bora Terzić pre dva dana stavio je tačku na ljubavnu priču sa Sofijom Janićijević, a očigledno je shvatio da je to bila greška, zbog čega je večeras rekao da je spreman na promene.

- Što se tiče te pauze, videćemo. Danas sam joj prišao, jer sam video da je bolesna. Rekla je da želi da vidi kako se ponašam, brzopleto smo ušli u odnos. Na početku joj je bilo zanimljivo, ali sad joj smetaju neke stvari. Moram da se promenim, ali prijalo mi je da se malo razdvojimo. Mi smo svakako krivi - rekao je Bora.

- Primetila sam neke njegove greške još pre više od nedelju dana. Nisam želela odmah to da radim, pustila sam malo da prođe i da uvudim sve. Dosta stvari tu ima. Najviše me nervira ta žurka, jer onda promeni svoje ponašanje. Ne volim kad se grli i prisno druži. Ušla sam u ovaj odnos koji ima veliku težinu, nije lepo da se tako ponaša. Do skoro je bio brižan i pažljiv, želeo je da stalno budemo zajedno. Promenio se brzo, osećam se kao da sam sama u vezi. Osećam njegovu odsutnost. Nije mu interesantno to što ja pričam, kao da nemamo teme za razgovor. Kao da je zalutao u odnosu sa mnom, to mi nije jasno. Očigledno je u vezi problem, jer sam ja 100% ispravna prema njemu - kazala je Sofija.

Uroš Rajačić progovorio je o odnosu sa Jelenom Ilić Marinković, kao i o njenom zbližavanju sa Ivanom Marinkovićem, koje je svima u Beloj kući jako čudno.

Zbog Rajačića došlo je do nove drame između bračnom para Marinković.

- Iskreno, svestan sam toga da je ona ta kojoj se dopada Rajačić. Moje emocije se još uvek partnerske prema njoj, ali ona ih očigledno nema. Mislim da će oni biti zajedno. Apsolutno sam siguran u to da ona ne oseća ništa prema meni, u šta nisam siguran bio do skoro - kazao je Ivan.

- Tebe je poslednih par meseci u našem braku sve više interesovalo od mene. Nisi mi bio posvećen. On je tek sad shvatio navodno da nešto oseća prema meni, a pre početka ove sezone je rekao da sam njegova ljubav. Rekao mu je da i posle svega želi dete sa mnom - dodala je Jelena.

- Rajačićka, tako je - istakao je Ivan.

Kad se završila emisija Aneli Ahmić doživela je emotivni brodolom, pa je zbog ćerke Nore prolila reku suza jer joj jako nedostaje.

Autor: A. Nikolić