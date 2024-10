Došla ovde da se femka, kome? Gastozov otac kipti od besa zbog Anđelinog ponašanja prema njegovom sinu: On je takvih... (VIDEO)

Odnos Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza od samog početka intrigira javnost, a sada je u emisiji "Rijaliti rešetanje" govorio o ovom odnosu i Gastozov otac, Svetislav Sinđelić Đura.

Svetislav Sinđelić Đura, inače otac Nenada Marinkovića Gastoza, aktuelnog učesnika "Elite 8", u emisiji "Rijaliti rešetanje", govorio je o sinovljevom odnosu sa Anđelom Đuričić.

- Šta kažete za Anđelu Đuričić, izgleda kao da nikad više nije voleo, nikad više nije voleo. Evo iz prve ruke da čujemo - pitao je Joca.

- Ova Anđela, nek je Juričić, nek je Đuričić, on je prediblovao do sada jedno 30 komada. Od ove veze nema ništa! Intuicija mi kaže, njemu je najbolja ljubav prva bila Marija, bravo! Ovo je sve sprdačina, on bira nju, jao...Drž, ne daj, pa onda pod jorgan - rekao je Đura, a onda je otkrio šta mu se ne dopada kod Anđele Đuričić:

- Ona ga je odbijala, a ovamo je bila za da uđe u vezu. Ona, lepa devojka, neću da kažem. On kakve je prebrodio, jedno 20-ak, kao što je ona, i bolje od nje. Ona je došla iz Crne Gore i prodaje klikere u Beogradu. Kako da je okarakterišem? Ona je došla da prodaje mu*a za bubrege, da se femka, kome? Prevarant! Moj mozak se malo upropastio, ali ona je prevarant!

O čemu je još Đura govorio, pogledajte u video-prilogu na početku ovog teksta.

Autor: Nikola Žugić