Pred pucanjem: Ana Nikolić postavila ultimatum Kordi! Sada je sve na njemu, ako prekrši jedno pravilo, RASKIDAJU (VIDEO)

Dosta joj je svega!

Tokom prošle noći u nekoliko navrata je došlo do sukoba između Ane Nikolić i Stefana Korde koji su već par dana u zategnutim odnosima zbog njegove ljubomore.

Ana je u jednom momentu pokazala zube Kordi zbog njegovih pretnji i učestale ljubomore.

U jednom momentu tokom večeri Korda je prišao Ani kakon bi se opravdao od flerta sa Aleksandrom, što je Ana primetila.

Nakon emisije, Ana i Korda su sve vreme razgovarali o njihovom odnosu, te je Ana otkrila Stefanu da se hladi od odnos sa njim zbog njegovog ponašanja.

Stefan je dao sve od sebe da ispravi ono što je napravio u odnosu sa Anom , a ona je rešila da skine rukavice, te je tako Stefanu sasula sve u lice.

- Meni ne treba muškarac koji će da prosi od roditelja, treba mi moćan muškarac kome je novčanik pun. Izvini, ne padam više na to, opametila sam se. Gledam muškarca sada koji može finansijski da me zaštiti. Ja da se gasim neću, znam za šta sam tu, a nemoj da se nadaš da ćeš trošiti moje pare... Lepo su mi svi rekli: "Šta ćeš ovde? Idi za Nemačku, a ne ovde sa seljakom". Bićemo dok smo ovde. - Meni treba muškarac koji ima para, a ti nemaš para...Evo daću ti uslov, ako se popraviš, okej, ako ne, raskidam. Samo čekam da te vidim tamo, to je to...Čudo nisi rekao da je kanturina, a komentarisao si da je lepa, svi muškarci koji su te pitali, rekao si da je lepa. Naravno da to nisi rekao preda mnom. Možda je bolje da raskinemo, biće tebi bolje da se opustiš, možda da nađeš neku bolju - rekla je Ana.

- Ja sam kreten, dopuštam sebi da tebe brukam, da brukam sebe, jao majko mila - rekao je Stefan.

Autor: N.B.