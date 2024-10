Evo kakav nadimak Korda ima u Minhenu!

U večerašnjoj emisiji ''Pitam Za Druga'' gosti su bili Luka Vujović, diskvalifikovani takmičar rijalitija Elita, kao i Ivana Nikolić, sestra Ane Nikolić koja je u istoimenom rijalitiju. Ana je do koske raskrinkala Stefana Kordu, momka Ivane Nikolić, tvrdeći da dokazi postoje.

- Kakve je on tamo ljude prevario, šta si to čula i imaš li dolaze za to - rekao je voditelj.

- Javila mi se jedna devojka iz Minhena. Ona će sada da kaže sve, pozivam je na telefon. Zove se Petra - rekla je Ivana.

- Petra, tebe je Korda prevario? - upitao je voditelj.

- Ne, javio mi se prošle godine isto kako se javio Ani, preko govorne poruke. Dopisivali smo se nedelju dana, trebalo je da se vidim sa njim. Ja pokažem njegovu sliku najboljem drugu, on kaže ni slučajno on je psiho, ludak, tukao je žene - rekla je Petra.

- Pretila sam mu policijom, govorila da me ostavi na miru, njemu je nadimak psiho u Minhenu. Slagao me je da radi u jednoj kompaniji u Minhenu, znam da duguje ljudima pare, loš je čovek. Nisam se javila ranije sve dok nije vukao Anu za kosu. Tek onda sam se javila Ivani - rekla je Petra.

- Je l' ima još nešto kritično iz njegove prošlosti? - rekao je voditelj.

- Znam da je kafić raz*ebao, devojke je smarao koje su zvale policiju, pričao je da daje pare na kamatu. On nema ni za hleb. Menjao je brojeve da mi me smarao, plašila sam se da izađem iz stana - rekla je Petra.

- Ovde Armin, Kordi poznat kao Crnogorac. Sve najgore o njemu imam da kažem, samo napada žene i slabije. Dok je moja najbolja drugarica u jednom lokalu, gurnuo je, udario je. Ona je pozvala policiju. - rekao je Armin.

- Imate li prepiske sa njim? - upitao je voditelj.

- Da, poslao sam Ivani poruku sa dokazima, skrinšotove isto - rekao je Armin.

Autor: S. J.