Još pati za njim!

Anita Stanojlović, pobednica Elite 7 večerašnja je gošća emisije ''Pitam za druga'' kod Anastasije Buđić. Ona je tom prilikom otvorila dušu o bolnom raskidu s Anđelom Rankovićem, a ovo je ujedno i njeno prvo pojavljivanje nakon emotivnog kraha od kojeg je prošlo nešto više od msec dana.

- Ko god da mi kaže da mi nije lepo, ne zanima me. Ja sam zadovoljna svojim izgledom - rekla je Anita na samom početku o nedavnim estetskim operacijam, a onda je otvorila dušu o ljubavi i raskidu s Anđelom.

- I danas su svi uz nas. Ljudi su na lekovima i u bolnici zbog nas. Kako je, tako je... Što se mene tiče, ima previše hejtera, nikad više. Neću da im priuštim zadovoljstvo. Ja se šalim, ja se probudim i zaspim s Anđelom u glavi. Mi smo raskinuli i tako je, da je do mene sedeli bismo ovde zajedno. Pošto nije do mene, ja sam to prihvatila. Pomirenja biti neće, čujemo se s vremena na vreme, ostali smo dobri, nismo se svađali. On mi pomaže oko nekih stvari, s vremenom ćemo prestati da imamo i taj kontakt verovatno, ali za sada smo okej. Baš mi je napisao u jednoj poruci da sam predobra, da sam se promenila. Nismo imali problema, mislim da se volimo i dalje... Znam da me voli, ali neki životni problemi su nas sačekali, da nas je neko snimao imali bismo privatni rijaliti. Nismo se prevarili, nismo se tukli, ništa... Ja njemu nisam pravila skandale, ništa... Neki drugi problemi su nas sačekali. Anđelo mi je baš u jednoj poruci rekao da treba da ostanem ovakva, da se trudim i da se ne vraćam nazad. Neću pasti... - rekla je Anita i dodala:

- Mi smo se jako lepo slagali i funkcionisali, bili smo skladni, sve je bio dogovor, bili smo kao jedno. Ja ne želim da iznosim neke stvari koje su za nas jako važne. Anđelo je najveća moja ljubav, ja želim da vaspitam moje dete kao što je njega njegova majka. Imam sve najlepše o njemu da kažem. Definitivno je kraj. Ja sam u Beograd došla da živim zbog njega, ne bismo na daljinu funkciniosali. Anđelo ima stan, ali taj stan je na prodaju. Pričali smo da će sve biti u svoje vreme. On je mog sina upoznao, super su se slagali, kupovao mu je dresove, lopte, igrali su fudbal. Sin mi je rekao da idem kod Anđela da živim s njim. Sve je bilo super - kaže Stanojlovićeva i dodaje:

- U suštini je stvarno sve okje, ljudima nije jasni što smo raskinuli, ali porodica i slaganje sve je bilo super. Nekako se nosim sa time, ne plačem, plakala sam, menjala sam kosu, radila nos, htela sam sebe da promenim, izlazila sam i plakala, smršala dosta, ali prihvatila sam situaciju, išla sam u crkvu, molila se Bogu i palila sveće za njega i njegovu porodicu - poručila je Anita i dodala:

- Anđela ne gledam kao prethodne osobe, on je moja najveća ljubav i drugačiji je od svih. Prestala sam da se nadam, ćekala sam njegov rođendan i tu sam shvatila da je kraj, Anđelo je nastavio dalje, a ja sam sama ovde i sedim kući i nije mi dobro. Odustala sam i tako je najbolje, ne mogu da iščekujem susret, poruku... Ne nadam se, ali meni je najbitnije da on zna koliko ja njega volim. Nama ljubavi ne manjka - rekla je Anita.

Autor: M.K.