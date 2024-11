Nismo se odvojili pet dana: Gastoz ne krije sreću zbog odnosa sa Anđelom, oduševljen jer su prevazišli sve probleme! (VIDEO)

Sve im cveta u odnosu!

Nenad Marinković Gastoz pohvalio je Anđelu Đuričić kod Ene Čolić, jer je primetio da više ne pravi ljubomorne scene kad komunicira sa drugim devojkama.

- Hvala Bogu da se smirila. Nije nju muvao lik koji je prvi put u rijalitiju, nego Gastoz koji ima reputaciju - rekao je Gastoz.

- Ti si iz sebe izvukao nešto drugačije za nju. Ona izvalči iz tebe najbolje, kao i ti iz nje. Počela je da se šali, da se smeje - govorila je Ena.

- To sam ja. Ona ne zna, misli da planiram da joj munem i da je šutnem. Ko zna da li bi meni bilo zanimljivo da mi nije udarala ćuške od samog početka. Ona se krila kad ja bacim foru, pa se smejala u bradu. Priznala mi je to. Mi se nismo odvojili peti dan. Odem ja do Kačavende i Keti sednem, samo bacim foru da zamaglim, pa se vratim - pričao je Gastoz.

Autor: A. Nikolić