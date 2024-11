Odabrani donelu odluku: On je nominovan! (VIDEO)

Nije im bilo teško!

U kući Odabranih oranizovane su nominacije, a takmičari su morali da izaberu koga će od cimera poslati da se bori za opstanak u Beloj kući.

- Ja bih nominovala Ivana Marinkovića. Volela bih da ga pošaljem van ove kuće. Jako mi je odvratan, sedi pored mene, provocira me i moj prijatelj je izašao zbog njega jer je provokator - govorila je Ena. - Nominujem Kadru jer je zaljubljen u Sofiji. Pogubljen je slučaj, on je jeftin rijaliti igrač. Voleo bih da ostane, što kaže Gastoz, da ga cedimo do kraja - rekao je Terza.

- Složila bih se sa Terzom i Teodorom, nominujem Kadru - dodala je Sofija.

- Ja ću da nominujem Kadru. Ima pravo da ubacuje rovce. Ako neko mrzi Boga, kako možemo da očekujemo da poštuje nas? Ja ću njega da nominujem, njegovo izlaganje mi je obeležilo prošlu nedelju - govorio je Bebica.

Najviše je imao najviše glasova, tako da je po odluci odabranih on nominovan za izbacivanje.

Autor: A. Nikolić