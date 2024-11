Ne prestaje da šarmima Anđelu: Gastoz otkrio da je ovu želju ispunio za svoju dragu, ona pala u trans od smeha (VIDEO)

Zavodi je kao i uvek!

U toku je ''Anketa'', a učesnici glasaju za najsposbnije učesnike. Reč je Nenad Marinković Gastoz koji je pokušao da šarmira Anđelu, a potom je isprozivao Ivana Marinkovića.

- Kačavenda, Anđela, Keti, Matea što to rade to je ljudi normalno da rade. Ja ne znam s kim ste vi živeli, svaka vama čast, ali je meni to normalno. Vi ste meni totalno normalne, ostale devojke treba da se ugledaju na vas jer su ne daj Bože. Meni je Uroš Stanić fascinantan jer čvrsto veruje u svoje laži, pa čak i nas pokušava da ubedi. On je ubeđen da pere svoju pidžamu sa flekama. Mene grebucka malo što je Ana Nikolić pregazila svoj ponos i prešla preko svoje porodice time što je Stefanu sve oprostila. Treća osoba koja me fascinira je Ivan, šta je sve proživeo u životu, a i dalje se ponaša kao lav. Roka jako, u svakom traži manu, a svoje mane pokušava da sakrije. Toliko energije da sabotira druge, bez obzira što je sabotirao ceo svoj život - rekao je Gastoz.

Autor: N.P.