Ona je nova učesnica Elite: Ivania Bajić otkrila koje takmičare poznaje od ranije, spremna da napravi haos! (VIDEO)

Pomsriće sve konce!

U toku je emisija ''Vanredno ubacivanje'', a voditeljka Dušica Jakovljević ugostila je novu učesnicu ''Elite 8'', Ivaniu Bajić.

- Ti već imaš rijaliti iskustvo, koje osobe poznaješ - rekla je Dušica,

- Nisam dobra sa Ivanom i Jelenom, Gastoza sam samo jednom videla. Poznajem Elvina i Anu Spasojević - rekla je Ivania.

- Kako komentarišeš Jelenu i Ivana - pitala je voditeljka.

- Neće sigurno biti oduševljeni, prvo smo se družili, pa su me iskoristili i ispljuvali. Jelena je tako koristila i Ivana, mada njih dvoje su isti. Međusobno su se i varali, ona je već prevarila Ivana sa Mladenom Vuletićem, a on nju sa Avom Karabatić - otkrila je Ivania.

- Smatraš li da će oni prvi krenuti - pitala je Dušica.

- Da, ja se svakako neću ni pozdravljati, ni družiti s njima - odgovorila je Ivania.

- Kako gledaš na sve to sa Gastozom i Anđelom - pitala je Dušica.

- Mislim da tu nema neke ljubavi, on je ženskaroš i svaka mu se sviđa. Išao je od jedne do druge, pa se Anđela upecala. Mislim da joj se uopšte ne sviđa, mislim da radi to zbog kadra. On se zaljubio, ali u njoj ne vidim to. On kad nju dobije, neće biti toliko zainteresovan - kazala je Ivania.

- Kako gledaš na pojavu Ene - pitala je Dušica.

- Ona jemirođija u svakoj čorbi, ali dobro se snalazi u rijalitiju. Ne sviđa mi se njen odnos sa Pejom, izgledaju kao mama i sin. Neće oni opstati dugo - rekla je Ivanija.

Autor: Iva Stanković