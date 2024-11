Komentariše majke, a ne brine u svojoj porodici: Miksi na meti osuda zbog lezbo akcije sa Mateom, čeka je rešetanje cimera! (VIDEO)

Nisu ostali imuni!

Veliki šef zadao je takmičarima "Elite" da glasaju za najbeskrupulozniju osobu. Ovonedeljni vođa Miloš Radulović Soni dao je reč Nikoli Grujiću Gruji.

- Ja sam ovu titulu poneo u sezoni pet, zato smatram da titulu treba da ponesu Sofija i Terza i Jelena na trećem mestu - bio je kratak on.

Posle njega glasala je Sofija Janićijević.

- Ja bih na prvom mestu stavila sebe i svog dečka, ispali smo sebični i samoživi. To će sigurno da nam dođe glave. Na drugom mestu Bebica, nemam nego objašnjenje. On mene pokušava da ponizi, a nema objašnjenje za reči koje mi izgovori. Na trećem mestu Matea, zbog situacija u kojoj se našla - govorila je ona.

Reč je dobio Dačo Virijević.

- Prvo mesto čovek koji je posle sedam dana uspeo da prevari svoju verenicu. Čim je on uradio sa mojim prijateljem, ja mislim da je to prava ljubav. Na drugom mestu Miljana, ja ću nju smeti da navedem i kad bude tu. Dala je sebi za pravo da komentariše majke koje su uradile najmanju glupost, a ona ne brine o svojoj prodici. Treće mesto je Elvin koji laže da nije pričao neke stvari koje mi je pričao - govorio je on.

Naredni je glasao Jovan Pejić Peja.

- Na prvo mesto ću da stavim Kristinu. Drugo mesto Mima, imala je sa Urošem s*ks na dva metra od Gruje. Na treće mesto bih stavio Bebicu i Teodoru, ali pošto smo se uverili za sedam dana da ste osećajni staviću Terzu - govorio je on.

Autor: A. Nikolić