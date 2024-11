Pao mi je u očima: Mateja izrazio gađenje prema Munjezu zbog poljupca sa Enom, pa otkrio šta ga je najviše šokralo! (VIDEO)

Nije očekivao da će mu drug okrenuti leša!

Na samom početku emisije ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Mateji Matijeviću, koji je progovorio o odnosu sa Aneli Ahmić.

- Kako si sad Mateja? Kakav je tvoj odnos sa Aneli nakon povratka? - upitao je voditelj.

- Jedva da smo progovorili dve rečenice. Odnos nikakav nemamo. Nema zle krvi. Nije da se ne gotivimo, ali nismo ni nešto preterano dobri. U nekim situacijama mi je bilo krivo jer nisam bio tu da kažem šta imam - odgovorio je Mateja.

- Kako komentarišeš Munjin odnos sa Enom? - upitao je voditelj.

- Nisu mi se dopale neke stvari. Neki ljudi komentarišu da je zaljublje u nju. Ružno mi je to - istakao je Mateja.

- Da li ti smeta što ti je to uradio, a govorio je da te ne bi nikada izdao? - upitao je voditelj.

- Nije mi ispao drug. Razočarao sam se u njega kad sam se vratio. Najo mi je rekao da je njemu Munjez rekao da ga ne zanima to što mi je uradio. Meni tako nije govorio. On je pričao da sam mu ja drug, a očigledno mi to nije. Pao mi je u očima - istakao je Mateja.

- Nisam oćekivao da će Munja to sve izgovoriti. Iskreno, mene je sve to začudilo - rekao je Najo.

- Moram da kažem da ja nisam dao Munjezu da nosi moje stvari. Kazao sam mu da ne pakuje moje stvari, ukoliko se ne desi nešto da to mora da se desi i moj povratak ne bude tako brz. On mene gleda u oči i tvrdi da sam ja njemu rekao da spakuje. On je na sve to nosio moje stvari bez mog odobrenja. Jedam pedantan i ne volim da se bez odobrenja nose moje stvari. Pokušavao je da nađe opravdanje jer se poljubio sa Enom. Najviše me je pogodilo to što je Naju rekao drugu priču, odnosno da se ne kaje jer je meni sve to uradio. Da nije to rekao, prešao bih preko tih stvari. Stvari treba nazvati pravim imenom - rekao je Munjez.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.