Šok! Aneli ocrnila Munjeza zbog Mateje, Terza spreman da ostane bez Sofije zbog njega: Ja ovom čoveku nikad neću okrenuti leđa (VIDEO)

Skočio da ga odbrani!

Nakon razgovora sa Matejom Matijevićem, voditelj Milan Milošević podigao je Aneli Ahmić, kako bi sa njom porazgovarao.

- Bilo mi je da li da mu se javim, ne znam da li su mu nešto govorili, da li su mu njegovi rekli: "Kako te nije sramota, šta si imao sa njom", sedela sam sa Ša na zidiću, rekla sam da ću posle da mu pružim ruku, on je naišao, pružila sam ruku, pitala ga kako je i to je to...Nisam ga zagledala, nisam ga ni viđala po kući, tako da ništa nisam osetila - rekla je Aneli.

- Šta kažeš ti za ovu situaciju sa Munjom - pitao je Milan.

- Ja sam njemu govorila da će to tako biti, ako se sećaš, kada je Munja počeo da pakuje stvari, ja sam rekla: "Zašto pakuješ?", jer sam znala da će se Mateja vratiti. On je rekao da mu je rekla reporterka, ja u to nisam poverovala, jer je meni Mateja rekao da će ovde javiti da će mu se stvari spakovati. Ja sam pre tri dana Mići rekla za to pakovanje, on me je nap*šio. Mislila sam na Mateju jer mi nije mrzak, volela bih da su mu ostale police i složene stvari, ali to je Munja. Loš čovek! Njih dvojica su se po tome pronašli, kad jedan uradi loš postupak, odmah se pogledaju i kao: "Mhm". Podržavaju jedan drugog u lošim postupcima, sve najgore. Namenski je uzeo džakove! - rekla je Ahmićeva.

- Ja nisam hteo da se mešam... Voli stvari čovek jednostavno. Nije bez razloga, ne bih ga ja okarakterisao kao lošeg čoveka, ali mulja na sve strane. Takve stvari je radio i prošle godine... Vrlo dobro se sećam da je Mateja rekao da bi mu gore bilo da sam ja uradio to sa Enom, nego sa Aneli. Jeste on meni zamerio, ali mi je rekao: "Mogu da očekujem da bi to i sa Enom uradio", gde mi je stavio do znanja da bi mu to tim gore palo - rekao je Rajačić.

- Ja sam to prokomentarisala već... Ja sam rekla za Munju da je počeo da tera priču kao i prošle godine, koja nije dobra. To u početku nije delovalo tako, od odnosa sa Anom, pa Ena, pa ovo vezano za Aneli što je i meni bilo neobično. Sada se ozbiljno postavlja pitanje da li se njemu Aneli ozbiljno dopala, jer to traje od prošle godine. Od Munje me ovo više ništa ne čudi, realno nikome nije prijatelj, samo ovo radi ove godine mnogo svesnije - rekla je Kačavenda.

- Sada meni Sofija nešto kaže, ja Munji leđa neću okrenuti... On je rekao da ga Ena uopšte ne zanima, time mu je dao zeleno svetlo, time nisu ti kodeksi, ali oni nisu drugari, družili su se samo mesec dana - rekao je Terza.

Autor: Nikola Žugić