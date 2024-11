Ko je meda sa torte? Sofija priznala da li se njen bivši dečko krije iza Terzinog rođendanskog poklona! (VIDEO)

Ovo su mnogi čekali da čuju!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Sofiju Janićijević.

- Ko je meda sa torte koja je stigla za Terzin rođendan? - glasilo je pitanje.

- Ne znam ko je meda... Mi smo komentarisali da li je meda ispred zatvora ili je izašao iz zatvora. Ja sam pomislila da je moj bivši dečko, iz Skoplja, pa sam pomislila da nije on. Dolazi do toga da je on prošle sezone imao podršku iz Tetova. Lika čija je slika ne poznajem, ne znam ko je. On je rekao da se seća i da je bila njegova podršla prošle godine. Meda je izašao iz kaveza, mislim da on nije bio u dobrom odnosu i da je izašao iz toga - rekla je Sofija.

- Da li si pomislila da je Milica poslala? - pitao je Milan.

- Ne - odgovorila je ona.

- Ja se sećam da mi je prošle godine slao iz Tetova. Ako mi neko preti neće svoju sliku da stavi - poručio je Terza.

- Ja sam na ulasku pozdravljala "Medu", to je iz naše familije. On kaže da je ovo poslala podrška. Videla sam Makedoniju i pao mi je bivši na pamet, ali on nikad nije bio u zatvoru da bi izašao. Ne bih volela da mi se neko meša, jer se mešao i poslednjih godinu dana. Meda nema nikavo značenje, imalo mi je značenje kavez - dodala je Sofija.

Autor: A. Nikolić