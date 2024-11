Upalila vređalicu: Slađa osula drvlje i kamenje po Munjezu, pa istakla da ga ne želi u svojoj blizini! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Slađa Poršelina Lazić priznala je da joj Danijel Dujković Munjez ne odgovara kao osoba, te je otkrila cimerima i zbog čega je tako.

- Ne zanima me više(Škatarić). Može da je*e šta hoće, taj dečko me više ne zanima - kazala je Slađa.

- Mislim da se on muva sada sa Mrvicom - dodala je Kristina Buđevac.

- Neka to radi. Iskreno, ona se je*ala i sa Munjom pet puta, pa se posle žali kad se o tome priča. Ni onaj Munja, ne znam šta on misli. Nije on loš, ali ne bih želela da se s njim vidim napolju. On je taj koji je us tanju da izmisli da je s nekim bio, a meni je rekao da će doći na Zlatibor kod mene. Ne treba mi to, nikako - kazala je Slađa.

Detaljnije poglejdajte u video-klipu.

Autor: S.Z.