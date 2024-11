Sofija se totalno zbunila, pa otkrila da nikada nije imala dečka Medu, već da je to njen rođak: Terza poludeo kao niko nikad! (VIDEO)

Tvrdi da ga ne poznaje!

U toku je emisija 'Pitanja novinara', voditelj Darko Tanasijević podigao je Sofiju Janićijević kako bi progovorila o svom odnosu sa Terzom, a potom se osvrnula na svog bivšeg dečka Medu kog ne poznaje po svemu sudeći.

- Sofija šta se desilo sa vama? . upitao je Darko.

- Napao me bezveze jer je popio, moja reakcija je gruba jer sam i ja popila. Samo smo napravili od nas dve budale koje su se svađale bezveze, ali dobro sve je to uticalo i moji ženski dani - rekla je Sofija.

- Zbog čega si mu tako odsečno rekla zapamtićeš prezime Janićijević? - upitao je Darko.

- On je meni pričao kako je imao samo jednu ili dve devojke da su normalne, ja spadam u te normalne. Ja nisam znala kako da ga uvredim, pa sam mu rekla to za fabriku da bih ga uvredila. Ja sam imala stabilnu, dobru i normalnu vezu od 6 godina, završilo se i to je to - rekla je Sofija.

- Sofija da li si se nekad zapitala da će vam se ponavljati svađe? - upitao je Darko.

- Pa ne razmišljam uopšte u tom smeru, da je on meni rekao to jutro da se sklonim, ja bih se sklonila, ali nije. Pričali smo danas i rešili neke stvari, desilo se spontano - rekla je Sofija.

- On ne veruje u istinitost tvojih reči kada ga ti hvališ i kažeš da je lep - rekao je Darko.

- Njemu manjka samopouzdanja, mislim da on ne veruje ni sam sebi. Sve što je lepo kratko traje i možda nije doživeo da čuje toliko lepih stvari, a da traje ovoliko dugo. Ja njemu to svaki dan ponavljam - rekla je Sofija.

- Sofija ko je Meda?- upitao je Darko.

- Pa ja sam shvatila onu tortu kao neki krst iz Tetova, shvatila sam da je Meda sad slobodan - rekla je Sofija.

- To nije krst nego putokaz - rekao je Darko.

- Medu nikad nisam zvala nekog dečka, tako da meni nema to nikakvo značenje. U mom životu nema uopšte nikakvo značenje - rekla je Sofija.

- Sofija rekla si da je Meda neki vaš rođak, a potom da je to zgodan i mišićav dečko - rekao je Darko.

- Ne, ne to su dve različite stvari. Meda jeste naš rođak političar,a Bebici sam odgovorila na neke druge stvari kad me pitao da li je Meda neki matorac - rekla je Sofija.

- Da li je Meda vaš rođak porodični ili je mišićav i zgodan čovek - upitao je Darko.

- To je naš rođak, familija. Ja nikada nisam imala nikoga ko je bio u zatvoru - rekla je Sofija.

- Šta je problem? Ne zna ko je meda - rekao je Terza.

- Da li si bivšeg dečka zvala Medo? - upitao je Darko.

- Ne - rekla je Sofija.

- Sofija ti si bila jako zbunjena kada si videla tortu, te si Terzu sve vreme ispitivala? - upitao je Darko.

- Mene je jako začudilo što mi baš iz Severne Makedonije, kako nemamo iz Srbije - rekla je Sofija.

- Da li ste slatko pojeli tortu? - upitao je Darko.

- Jesmo - rekla je Sofija.

Autor: N.P.