Voditelj emisije "Pitam za druga" na RED televiziji, ugostio je u studiju bivše zadrugare Alena i Maju Hadrović, a ovom prilikom se u emisiju uključio i drug Sofije Janićijević.

Naime, drug Sofije Janićijević, Aleksandar, rešio je da se oglasi, kako bi stao u odbranu svoje drugarice u uživo emisiji "Pitam za druga" na RED-u.

- Moram da kažem da si ti jedan od retkih koji je hteo da se uključi na video poziv, a da je sa Sofijine strane. Koliko se dugo ti i Sofija poznajete - pitao je Joca.

- Sofija i ja se znamo poprilično godina, sigurno tri, četiri godine. Sofija ima kozmetički salon gde radi obrve i trepavice, ja sam frizer - rekao je Aleksandar.

- Kakva je inače ovako Sofija - pitao je Joca.

- Baš je drug, tačna je i korektna, ispoštuje svaki dogovor, ja je cenim i poštujem - rekao je Aleksandar.

- Je l' si očekivao da će se ovo ovako sve dogoditi - pitao je Joca.

- Iskreno, nisam očekivao, to je zatvoren prostor, pod kamerama su 24 sata i on je ispao korektan, rekao je: "Neću da budem s tom i tom osobom", blizu su, šta da ti kažem - rekao je Aleksandar.

- Je l' imala tako neke epizode napolju - pitao je voditelj.

- Koliko ja znam, nije, bila je u dugoj vezi šest godina... Ja nisam sada sto odsto siguran kada je raskinula, ali je pre rijalitija raskinula. Ja iskreno nisam upoznao tog dečka, znam iz priče ko je - rekao je Aleksandar.

- Kako ti deluje Sofija sa Terzom? Je l' ti deluju zaljubljeno - pitao je Joca.

- Sofija je tip devojke koja zna šta hoće, slični su mi, deluju mi kao par, mislim da će uspeti. Kako da objasnim? Jednostavno devojka zna ko joj se sviđa, s kim želi da stupi u vezi, direktna je - rekao je Aleksandar.

- Je l' misliš da će ljubav sa Terzom potrajati - pitao je Joca.

- S obzirom da je bila šest godina, devojka je navikla na vezu, opstaće! Idu mi jedno u uz drugo - rekao je Sofijin drug.

- Šta kaže sestra od tetke - pitao je Joca.

- Dešavale su se nezgodne situacije, pretnje prema porodice, čak su se u javnost iznosile neke neistine, sve je to pretpostavljam da bi se njihov odnos poremetio u "Eliti". Na Sofijinu majku je fizički nasrnuo neko, neko je pretio, dobijali su preteće poruke na telefon. Sve je to prijavljeno visokotehnološkom kriminalu. Jako glup način da neko na ženu fizički nasrne i pretnje... Nisam hteo da ulazim u te detalje, to su njihove privatne stvari, verovatno im je dosta teško i ovako. Majini prijatelji su dobijali poruke na Instagramu u inboks, razne stvari i preteće - rekao je Aleksnadar, drug Sofije Janićijević.

- Ta čuvena torta, taj meda na toj torti. Šta je s tim - pitao je Joca.

- To su sve dezinformacije, čisto se pumpa da se poremeti taj njihov odnos, sve su to, veruj mi, gluposti... - rekao je Aleksandar.

